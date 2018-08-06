Десятки автомобилей выстроились в очередь на КПП Паланка-Маяки-Удобное
В августе число путешественников резко увеличилось. На пограничных пунктах стали выстраиваться огромные очереди.
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В августе число путешественников резко увеличилось. На пограничных пунктах стали выстраиваться огромные очереди.
У КПП
Также большая очередь выстроилась у КПП Тудора- Староказачье.
В Пограничной полиции отмечают, что постоянно находятся на связи с выезжающими для разрешения и предупреждения конфликтных ситуаций.