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13:01 (мск), источник: Publika.md

Десятки автомобилей выстроились в очередь на КПП Паланка-Маяки-Удобное

В августе число путешественников резко увеличилось. На пограничных пунктах стали выстраиваться огромные очереди.

У КПП Паланка-Маяки-Удобное более 80 водителей авто ждут своей очереди, чтобы покинуть страну. В то же время, колона из 30 автомобилей движется по направлению ко въезду.

Также большая очередь выстроилась у КПП Тудора- Староказачье.

В Пограничной полиции отмечают, что постоянно находятся на связи с выезжающими для разрешения и предупреждения конфликтных ситуаций.

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