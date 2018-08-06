Синоптики: Штормовое предупреждение в Приморье оправдалось ...

В прошедшие выходные в Приморском крае прошли сильные и очень сильные дожди, местами с грозами — штормовое предупреждение, которое распространил Примгидромет 2 августа, оправдалось полностью. На 11 метеостанциях отмечался очень сильный дождь: выпало от 50 до 62 мм за 12 часов и менее, на 6 метеостанциях близко к 4046 мм.

Общее количество дождя на большей территории края составило 46106 мм (1,32,5 декадные нормы). Меньше всего дождей выпало на севере края, от 1 до 24 мм.