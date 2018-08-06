Синоптики: Штормовое предупреждение в Приморье оправдалось
В ближайшие двое суток подъём воды в реках продолжится.
В ближайшие двое суток подъём воды в реках продолжится.
В прошедшие выходные в Приморском крае прошли сильные и очень сильные дожди, местами с грозами — штормовое предупреждение, которое распространил Примгидромет 2 августа, оправдалось полностью. На 11 метеостанциях отмечался очень сильный дождь: выпало от 50 до 62 мм за 12 часов и менее, на 6 метеостанциях близко к 4046 мм.
Общее количество дождя на большей территории края составило 46106 мм (1,32,5 декадные нормы). Меньше всего дождей выпало на севере края, от 1 до 24 мм.
Самые обильные дожди пришлись на западные и юг центральных районов. В ночь на воскресенье зона дождей сместилась ещё южнее, местами остались очень сильные дожди. Днём в воскресенье во многих районах прояснило, местами небольшие и умеренные дожди сохранялись в южной половине края. Прошедшие сильные дожди вызвали подъём воды на реках на 0,51,8 м. Отмечается выход воды на пойму реки Партизанская, остальные реки в берегах, опасных гидрологических явлений не наблюдается. В ближайшие двое суток подъём воды продолжится.