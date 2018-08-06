Омичей зовут понаблюдать за самым красивым космическим явлением лета

Источник: AP 2018

Метеориты — это частички межпланетного вещества, «звездная пыль», пик падения которых приходится на 12 августа. Поток метеоров достигнет до 200 в час.

Персеиды отличаются большим количеством болидов, очень ярких «падающих звезд». Астрономы рекомендуют наблюдать это явление за городом.