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14:33 (мск), источник: СуперОмск

Омичей зовут понаблюдать за самым красивым космическим явлением лета

В ночь с субботы на воскресенье, с 11 на 12 августа, омичи смогут понаблюдать самое красивое явление лета — метеоритный поток Персеиды. Это самое красивое небесное явление лета.

Источник: AP 2018

Метеориты — это частички межпланетного вещества, «звездная пыль», пик падения которых приходится на 12 августа. Поток метеоров достигнет до 200 в час.

Персеиды отличаются большим количеством болидов, очень ярких «падающих звезд». Астрономы рекомендуют наблюдать это явление за городом.

Известный омский специалист по астрономии Владимир Крупко пригласил всех желающих на просмотр Персеид через телескопы на 11 августа.

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