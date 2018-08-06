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14:15 (мск), источник: Sputniknews.kz

Первая казахстанская школа с русским языком обучения появится в Байконуре

КЫЗЫЛОРДА, 6 августа — Sputnik. Администрации города Байконур и Кызылординской области совместно решают вопрос открытия в космическом городке еще одной казахстанской школы.

Согласно официальной статистике по итогам прошлого учебного года, в Байконуре функционируют 14 общеобразовательных школ, из них восемь с русским языком и шесть с казахским языком обучения. Всего в них учится порядка 8,8 тысячи детей. Школы с русским языком обучения работают по общеобразовательным стандартам России, школы с казахским языком обучения — казахстанские, работают по стандартам Казахстана. Казахстанской школы с русским языком обучения в Байконуре нет, поэтому тех детей, кто хочет учиться на русском языке, принимают российские школы.

Вопрос открытия в городе казахстанской школы с русским языком обучения поднимают уже не первый год.

«Хотелось бы, чтобы дети занимались по казахстанским программе и учебникам, далее сдали экзамены и ЕНТ, поступили в вузы Казахстана», — рассказала жительница Байконура Алма Оразбаева.

Нелогичность ситуации понимают и казахстанская сторона, и российская. И, как сообщил аким Кызылординской области Крымбек Кушербаев на одной из последних сессий областного маслихата, для решения вопроса идет совместная работа.

«В Байконуре более 1500 детей — граждан Казахстана обучаются в школах на русском языке по российским стандартам, поэтому есть необходимость открытия школ с русским языком обучения по казахстанским образовательным стандартам, — сказал он. — С администрацией города сейчас мы рассматриваем варианты решения данного вопроса».

По словам Кушербаева, вариантов, как минимум, два.

«Первый — это перевод на казахстанские стандарты обучения одной из российских школ, где обучение ведется на русском языке, — сказал он. — И второй — строительство новой школы за счет средств казахстанской стороны».

Напомним, казахстанская сторона ведет одну социальную стройку в городе Байконур. Это пять многоэтажных домов, квартиры в которых затем получат уязвимые семьи и нужные городу специалисты.

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