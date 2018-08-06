в ходе рейда «Ночь» инспекторы ГИБДД выявили несколько сотен нарушений
Профилактическое мероприятие проходило в минувшую пятницу.
Профилактическое мероприятие проходило в минувшую пятницу.
В ходе профилактической операции «Ночь» сотрудники Кемеровской Госавтоинспекции выявили несколько сотен нарушений.
Как сообщает отдел пропаганды БДД ГИБДД Кемерова, в минувшую пятницу в рейд участвовали 20 экипажей. Пешеходы и водители за одну ночь совершили более 300 правонарушений. Так, одним из самых частых нарушений среди водителей стало отсутствие страховки. Более 500 человек не застраховали свою гражданскую ответственность. Нарушение предусматривает штраф в размере от 500 до 800 рублей.
Почти 60 автолюбителей управляли транспортным средством с неисправностями, при которых эксплуатация транспортного средства запрещена. 37 водителей не предоставили преимущества пешеходам при переходе проезжей части.
Кроме водителей около 50 пешеходов также совершили правонарушения, переходя дорогу в неположенном месте, в зоне видимости пешеходного перехода, выбегая на дорогу внезапно