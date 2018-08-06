в ходе рейда «Ночь» инспекторы ГИБДД выявили несколько сотен нарушений

В ходе профилактической операции «Ночь» сотрудники Кемеровской Госавтоинспекции выявили несколько сотен нарушений.

Как сообщает отдел пропаганды БДД ГИБДД Кемерова, в минувшую пятницу в рейд участвовали 20 экипажей. Пешеходы и водители за одну ночь совершили более 300 правонарушений. Так, одним из самых частых нарушений среди водителей стало отсутствие страховки. Более 500 человек не застраховали свою гражданскую ответственность. Нарушение предусматривает штраф в размере от 500 до 800 рублей.

Почти 60 автолюбителей управляли транспортным средством с неисправностями, при которых эксплуатация транспортного средства запрещена. 37 водителей не предоставили преимущества пешеходам при переходе проезжей части.