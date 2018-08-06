Более 800 абитуриентов из казахской диаспоры получили гранты

Судя по опубликованному списку, 290 из них получили гранты по образовательным специальностям, 242 — по техническим наукам и технологиям. 90 получили гранты в области здравоохранения и социального обеспечения, 9 — в ветеринарии. 64 гранта было распределено в социальных науках, экономике и бизнесе, 51 — в естественных науках, 37 — в гуманитарных и столько же в специальности «Услуги». 15 грантов выдано в область сельскохозяйственных наук, по 12 в искусство, военное дело и безопасность.