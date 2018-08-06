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14:13 (мск), источник: Zakon.kz

Более 800 абитуриентов из казахской диаспоры получили гранты

862 абитуриента из числа лиц казахской национальности, не являющихся гражданами Казахстана получили гранты, сообщает Zakon.kz.

Судя по опубликованному списку, 290 из них получили гранты по образовательным специальностям, 242 — по техническим наукам и технологиям. 90 получили гранты в области здравоохранения и социального обеспечения, 9 — в ветеринарии. 64 гранта было распределено в социальных науках, экономике и бизнесе, 51 — в естественных науках, 37 — в гуманитарных и столько же в специальности «Услуги». 15 грантов выдано в область сельскохозяйственных наук, по 12 в искусство, военное дело и безопасность.

Меньше всего образовательных грантов получили абитуриенты, поступившие на специальность право — всего три штуки.

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Опубликован список обладателей образовательных грантов
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