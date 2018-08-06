Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кем оказалась молодая любовница Петросяна
Водитель чиновника 12 лет развозил взятки и все записывал
Александр Самедов стал отцом в третий раз
У москвички украли дверь за миллион рублей
Как мужчине выглядеть в жару прилично
Греция приходит в себя после огненного смерча В стране был объявлен трехдневный траур, прокуратура Греции начала расследование причин
Бабушка, прыгнувшая в ливневку за утонувшим внуком, умерла
Кущевка попалась: что выявила скрытая проверка МВД
«Гора свалилась с плеч». Петросян сообщил об окончании съемок
Умерла актриса Шарлотта Рэй
СМИ опубликовали снимки потерявшей рассудок Тереховой
СМИ поведали, как живет секс-символ 90-х Ветлицкая
«Аристократка»: Блёданс примерила широкополую шляпу
Саша Стриженова кардинально сменила прическу и похудела
Водитель чиновника 12 лет развозил взятки и все записывал
Свежеуложенный асфальт воруют ведрами (видео)
Бондарчук купил квартиру с видом на Кремль
Молодая семья состарилась в очереди на жилье
Фоторепортажи
1790 лет со дня рождения Стэнли Кубрика
12Засуха в Австралии — опухоль, пожирающая фермы
17:53 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Сезон охоты открыт на Дону

Сезон охоты открыт в Ростовской области. Согласно информации из официальных источников, в регионе разрешен отстрел барсуков, косули европейской, лани, лося, а также европейского и пятнистого оленей.

Источник: Аргументы и факты

Квота на добычу косули — 4000, барсуков — около 2500, оленей европейских — около 1500, ланей — менее 300.

Лимит добычи охотничьих ресурсов на территории Ростовской будет действовать до 1 августа 2019 года.

Как отмечают в областном правительстве, объемы охоты на диких животных в сезоне 2018−2019 годов обоснованы государственной экологической экспертизой.

Все новости региона
Оденьтесь, дамочка! Кого раздражают полуголые отдыхающие в крымских городах
Россия сообщила Греции о зеркальной высылке дипломатов
На популярном египетском курорте акула убила туриста
Саудовская Аравия и Канада поссорились из-за женщины
Дольщики Urban Group попросили Путина разобраться с ситуацией
СМИ: при взрыве около Болоньи пострадали более 60 человек
Хрупкая девушка из Турции съела 255 кебабов за 23 минуты
В океане сфотографировали существ, напоминающих инопланетян
Спорт
Стал известен возможный соперник «Спартака» в квалификации ЛЧ Об этом стало известно в понедельник в ходе жеребьевки в швейцарском Ньоне
Hi-Tech
Сеть популярных магазинов уходит из России навсегда Магазин перед закрытием обещает скидки до 70%.
Авто
Россияне снова полюбили Lada XRAY (но разлюбили «Солярис») Ассоциация европейского бизнеса подвела июльские итоги продаж новых автомобилей на российском рынке
Кино
«Гора свалилась с плеч». Петросян сообщил об окончании съемок Слова юмориста прозвучали двусмысленно на фоне его развода с Еленой Степаненко
Недвижимость
Почему в России столько одинаковых домов
Степаненко отказалась от «огромной квартиры» Петросяна
Молодая семья состарилась в очереди на жилье
Бондарчук купил квартиру с видом на Кремль
Леди
Звездные красотки за 50, сохранившие фигуру девушки Иногда женщинам с легкостью удается сохранять свои стройные формы, сколько бы лет ни прошло. Давай посмотрим на этих «вечно юных» особ
Дети
Ирину Шейк поздравляют с беременностью Супермодель заинтриговала поклонников новым личным фото. 
Все о ремонте
13 простых и очень необычных способов декорировать дачный домик
Как дизайнеры оформляют кухни в типовых «панельках»
Светлая квартира с видом на Живописный мост
Однушка со спальней и гардеробной в панельном доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь