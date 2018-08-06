Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дележ имущества со Степаненко вскрыл настоящую фамилию Петросяна
СМИ: в Москве установлен новый рекорд взятки инспектору
Пиппа Миддлтон рассказала, как проходит ее беременность
У москвички украли дверь за миллион рублей
Помолодевшая Елена Корикова восхитила поклонников
Как выглядит самое большое соленое озеро в ЕвропеКстати оно находится в России
10 звездных сыновей, которых не отличить от их пап (фото)
Пиппа Миддлтон рассказала, как проходит ее беременность
Не такие, как все: 10 молодых необычных актеров
Вилкова и дочь Виторгана снимаются вместе: первые фото
СМИ рассказали, как живет секс-символ 90-х Ветлицкая
“Плюс сто кг”: Жена Овечкина позирует в купальнике
Юлия Началова изменила цвет волос и стала неузнаваемой
Будущая невестка Сенчуковой и Рыбина покорила Сеть красотой
В Узбекистане убили главу МВД во время работы - СМИ
Черненко скончался на 57-м году жизни
Бондарчук купил квартиру с видом на Кремль
Молодая семья состарилась в очереди на жилье
Фоторепортажи
48Москва. Лужники. Финал. Франция!!!
8Первая полноформатная встреча Путина и Трампа
13:58 (мск), источник: Podrobno.uz

Эктору Куперу вручили форму национальной сборной Узбекистана

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Президент Национального олимпийского комитета, первый вице-президент Ассоциации футбола Узбекистана Умид Ахматджанов сегодня в здании НОК принял нового тренера национальной сборной Узбекистана Эктора Купера.

В ходе диалога Умид Ахматджанов поделился с аргентинским специалистом о проводимых реформах в футболе, и подчеркнул, что важнейшей задачей является выход на чемпионат мира. Это большая мечта всего узбекского народа.

«Наши люди очень любят футбол. После объявления вашей кандидатуры на пост главного тренера национальной сборной болельщики футбола в нашей стране были счастливы. Наша главная цель — добиться положительных результатов на крупных соревнованиях, завоевать путёвки в Токио-2020 и на Кубок мира-2022. Ассоциация футбола Узбекистана для этого предоставит вам все необходимые условия. Никто не сможет вмешиваться в работу тренерского штаба. Мы все одна семья и надеемся, что мы добьёмся своих целей», — сказал Умид Ахматджанов. .

Эктор Купер отметил, что был приятно удивлён тем, с каким широким размахом его встретили в аэропорту.

По завершении встречи Умид Ахматджанов вручил Эктору Куперу форму национальной сборной Узбекистана и памятные сувениры.

Все новости региона
 Юлдуз Усманова продолжает удивлять публику (видео)
Душанбе и Ташкент намерены совместно противостоять внешней агрессии
На Украине обсуждают прекращение железнодорожного сообщения с РФ
Напоминающие инопланетян морские жители вдохновили фотографов
Кругом враги: почему Лукашенко отвернулся от России
Прирожденные убийцы: животные, которые умеют и любят воевать
Ученые рассказали, когда Солнце уничтожит Землю
Mail.Ru Group предложила амнистию осужденных за лайки и репосты
Экс-глава ФИФА признал махинации при выборе страны-хозяйки ЧМ
Спорт
У Карпина лучшая команда первых двух туров. Но нужно добавлять Самое солидное выступление старта сезона
Hi-Tech
Сеть популярных магазинов уходит из России навсегда Магазин перед закрытием обещает скидки до 70%.
Авто
Водитель чиновника 12 лет развозил взятки и все записывал Нешуточный скандал разгорелся в Аргентине, где благодаря шоферу удалось «накрыть» чиновников-коррупционеров
Кино
Умерла актриса Шарлотта Рэй Звезда мюзикла «Волосы» и многочисленных ситкомов скончалась на 93-м году жизни
Недвижимость
История россиянки, которая не захотела жить в Париже
Имеют ли коммунальщики право позорить должников?
Где отдыхают политики этим летом
Американцам запретили курить в квартирах
Леди
Звездные красотки за 50, сохранившие фигуру девушки Иногда женщинам с легкостью удается сохранять свои стройные формы, сколько бы лет ни прошло. Давай посмотрим на этих «вечно юных» особ
Дети
Ирину Шейк поздравляют с беременностью Супермодель заинтриговала поклонников новым личным фото. 
Все о ремонте
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как сделать дом уютным: 16 бюджетных идей
Как использовать наружный декор в городской квартире: 10 ярких идей
Как спрятать провода от телевизора на стене: 4 дельных идеи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь