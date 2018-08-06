Эктору Куперу вручили форму национальной сборной Узбекистана

В ходе диалога Умид Ахматджанов поделился с аргентинским специалистом о проводимых реформах в футболе, и подчеркнул, что важнейшей задачей является выход на чемпионат мира. Это большая мечта всего узбекского народа.

«Наши люди очень любят футбол. После объявления вашей кандидатуры на пост главного тренера национальной сборной болельщики футбола в нашей стране были счастливы. Наша главная цель — добиться положительных результатов на крупных соревнованиях, завоевать путёвки в Токио-2020 и на Кубок мира-2022. Ассоциация футбола Узбекистана для этого предоставит вам все необходимые условия. Никто не сможет вмешиваться в работу тренерского штаба. Мы все одна семья и надеемся, что мы добьёмся своих целей», — сказал Умид Ахматджанов. .