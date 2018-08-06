Королева красоты отказалась от короны ради татуировки с акулой
В американском городе Фелан, штат Калифорния, королева красоты отказалась от титула, чтобы иметь право не скрывать татуировки. Об этом сообщаетAssociated Press.
В американском городе Фелан, штат Калифорния, королева красоты отказалась от титула, чтобы иметь право не скрывать татуировки. Об этом сообщаетAssociated Press.
Сьерра Лейде (Sierra Leyde) победила на конкурсе красоты в 17 лет. Тогда у нее еще не было татуировок, но после совершеннолетия на предплечье у нее появилось изображение акулы, а на плече девушка набила цветы. Торговая палата города Фелан потребовала, чтобы девушка прятала татуировки во время официальных мероприятий, когда на ней надеты корона и перевязь королевы красоты.
Лейде предпочла не подписывать договор и отказалась от титула. «Я не считаю, что татуировки нужно прикрывать, потому что теперь они совершенно нормальны», — заявила она.
В 2017 году сообщалось, что жительница британского графства Линкольншир решилась сделать первую татуировку в 82 года. Она последовала примеру 79-летней подруги, которая вытатуировала на запястье маки.