Королева красоты отказалась от короны ради татуировки с акулой

Сьерра Лейде (Sierra Leyde) победила на конкурсе красоты в 17 лет. Тогда у нее еще не было татуировок, но после совершеннолетия на предплечье у нее появилось изображение акулы, а на плече девушка набила цветы. Торговая палата города Фелан потребовала, чтобы девушка прятала татуировки во время официальных мероприятий, когда на ней надеты корона и перевязь королевы красоты.