Роспотребнадзор: вода в море возле пляжа в Балтийске не соответствует нормам

Источник: Новый Калининград

Выяснилось, что не соответствует гигиеническим нормативам 3 пробы из реки Шешупе Краснознаменского района, отобранные в черте городского пляжа, а также 1 проба воды из Балтийского моря в районе городского пляжа г. Балтийска.

Небезопасно в эпидемиологическом отношении купание также в реках Тыльжа и Неман в районе Советска, Анграпа в черте Черняховска и Озерска, побережье Балтийского моря в районе пос. Мечниково, 10-го км Балтийского шоссе.

Кроме того, в связи с устойчивой жаркой погодой на побережье Балтийского моря отмечается цветение водорослей. Наиболее выражено это явление в районе Балтийска и Зеленоградска. Ведомство рекомендует учесть эту информацию.