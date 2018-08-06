Неработающий светофор парализовал центр Воронежа

Один из самых оживленных перекрестков Воронежа остался без светофора. Перестал работать «регулировщик» на пересечении Плехановской и Кольцовской. Как сообщают в АСУД, причина проста — отключение электричества. Объект запитан от городской сети 220 вольт. Энергетики сейчас вовсю работают над реанимированием проблемного участка.

Все это самым отвратительным образом сказалось на движении в центре Воронежа. Кольцовская стоит в обоих направлениях перед перекрестком (от Куколкина — с одной стороны, от Карла Маркса — с другой). Скорость движения не превышает 5 километров в час. Но куда более серьезные проблемы — на Плехановской со стороны Северного. Стоит весь участок от виадука, стоит виадук, стоит Московский проспект от улицы Лидии Рябцевой.