Восемь человек спасли в горах Алматы

Две спасательные операции в горах провели спасатели РОСО КЧС МВД РК в районе Алматинского озера и урочища Кок-Жайляу.

«В воскресенье в 18:38 была получена информация о том, что группа туристов из пяти человек, один из них ребенок, не могут самостоятельно спуститься с горы. Как рассказал один из путешественников, их группа пошла в поход к Большому Алматинскому озеру, а машину оставила на Космостанции. Для спасения заблудившихся незамедлительно выехала оперативная группа РОСО в количестве пяти человек, в том числе кинологический расчет. Когда спасатели их обнаружили, первая медицинская помощь никому не понадобилась, все чувствовали себя хорошо», — сообщили в пресс-службе РОСО КЧС МВД РК.



В тот же день в дежурно-диспетчерское отделение РОСО поступило другое сообщение о похожей ситуации.