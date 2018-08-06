Восемь человек спасли в горах Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ — За прошедшие выходные восемь человек спас в горах Алматы республиканский
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ — За прошедшие выходные восемь человек спас в горах Алматы республиканский
Две спасательные операции в горах провели спасатели РОСО КЧС МВД РК в районе Алматинского озера и урочища
«В воскресенье в 18:38 была получена информация о том, что группа туристов из пяти человек, один из них ребенок, не могут самостоятельно спуститься с горы. Как рассказал один из путешественников, их группа пошла в поход к Большому Алматинскому озеру, а машину оставила на Космостанции. Для спасения заблудившихся незамедлительно выехала оперативная группа РОСО в количестве пяти человек, в том числе кинологический расчет. Когда спасатели их обнаружили, первая медицинская помощь никому не понадобилась, все чувствовали себя хорошо», — сообщили в
В тот же день в
«Позвонила одна из потерявшихся и сообщила, что она и еще две женщины ушли в урочище
Спасатели РОСО напоминают, что, собираясь в поход, обязательно необходимо сообщать близким или знакомым о количестве участников, маршруте и предполагаемом времени возвращения. Также обязательно при себе иметь средства связи, которые будут доступны в горах и