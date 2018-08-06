Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бабушка, прыгнувшая в ливневку за утонувшим внуком, умерла
Водитель поплатился за привычку обрызгивать пешеходов из луж
Антон Комолов опубликовал редкий кадр с 11-летним сыном
У москвички украли дверь за миллион рублей
Илья Резник обвенчался с женой через шесть лет после свадьбы
Как выглядит самое большое соленое озеро в ЕвропеКстати оно находится в России
Ирину Шейк поздравляют с беременностью
Антон Комолов опубликовал редкий кадр с 11-летним сыном
Не такие, как все: 10 молодых необычных актеров
Вилкова и дочь Виторгана снимаются вместе: первые фото
СМИ рассказали, как живет секс-символ 90-х Ветлицкая
“Плюс сто кг”: Жена Овечкина позирует в купальнике
Юлия Началова изменила цвет волос и стала неузнаваемой
Будущая невестка Сенчуковой и Рыбина покорила Сеть красотой
В Узбекистане убили главу МВД во время работы - СМИ
Черненко скончался на 57-м году жизни
История россиянки, которая не захотела жить в Париже
У москвички украли дверь за миллион рублей
Фоторепортажи
48Москва. Лужники. Финал. Франция!!!
8Первая полноформатная встреча Путина и Трампа
13:50 (мск), источник: Kazinform

Восемь человек спасли в горах Алматы


АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ — За прошедшие выходные восемь человек спас в горах Алматы республиканский оперативно-спасательный отряд КЧС МВД РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Две спасательные операции в горах провели спасатели РОСО КЧС МВД РК в районе Алматинского озера и урочища Кок-Жайляу.

«В воскресенье в 18:38 была получена информация о том, что группа туристов из пяти человек, один из них ребенок, не могут самостоятельно спуститься с горы. Как рассказал один из путешественников, их группа пошла в поход к Большому Алматинскому озеру, а машину оставила на Космостанции. Для спасения заблудившихся незамедлительно выехала оперативная группа РОСО в количестве пяти человек, в том числе кинологический расчет. Когда спасатели их обнаружили, первая медицинская помощь никому не понадобилась, все чувствовали себя хорошо», — сообщили в пресс-службе РОСО КЧС МВД РК.

В тот же день в дежурно-диспетчерское отделение РОСО поступило другое сообщение о похожей ситуации.

«Позвонила одна из потерявшихся и сообщила, что она и еще две женщины ушли в урочище Кок-Жайляу, заблудились и не могут самостоятельно спуститься. В течение пяти минут другая оперативная группа спасателей с собакой выехала к месту вызова. Три потерявшиеся женщины были найдены и сопровождены до машины. Одной девушке потребовалась первая медицинская помощь, она подвернула ногу», — отметили в ведомстве.

Спасатели РОСО напоминают, что, собираясь в поход, обязательно необходимо сообщать близким или знакомым о количестве участников, маршруте и предполагаемом времени возвращения. Также обязательно при себе иметь средства связи, которые будут доступны в горах и GPS-навигатор.

Все новости региона
 Земля, недвижимость, историко-культурные объекты - в чем обвиняют Храпуновых
Генпрокуратура РК через Le Figaro вызвала на допрос Мухтара Аблязова
На Украине обсуждают прекращение железнодорожного сообщения с РФ
Напоминающие инопланетян морские жители вдохновили фотографов
Кругом враги: почему Лукашенко отвернулся от России
Прирожденные убийцы: животные, которые умеют и любят воевать
Ученые рассказали, когда Солнце уничтожит Землю
Mail.Ru Group предложила амнистию осужденных за лайки и репосты
Экс-глава ФИФА признал махинации при выборе страны-хозяйки ЧМ
Спорт
У Карпина лучшая команда первых двух туров. Но нужно добавлять Самое солидное выступление старта сезона
Hi-Tech
Сеть популярных магазинов уходит из России навсегда Магазин перед закрытием обещает скидки до 70%.
Авто
Водитель чиновника 12 лет развозил взятки и все записывал Нешуточный скандал разгорелся в Аргентине, где благодаря шоферу удалось «накрыть» чиновников-коррупционеров
Кино
Умерла актриса Шарлотта Рэй Звезда мюзикла «Волосы» и многочисленных ситкомов скончалась на 93-м году жизни
Недвижимость
У москвички украли дверь за миллион рублей
Где отдыхают политики этим летом
История россиянки, которая не захотела жить в Париже
Как выглядит гостиница «Националь» изнутри (фото)
Леди
Звездные красотки за 50, сохранившие фигуру девушки Иногда женщинам с легкостью удается сохранять свои стройные формы, сколько бы лет ни прошло. Давай посмотрим на этих «вечно юных» особ
Дети
Ирину Шейк поздравляют с беременностью Супермодель заинтриговала поклонников новым личным фото. 
Все о ремонте
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как сделать дом уютным: 16 бюджетных идей
Как использовать наружный декор в городской квартире: 10 ярких идей
Как спрятать провода от телевизора на стене: 4 дельных идеи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь