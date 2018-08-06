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14:03 (мск), источник: Интерфакс

Эксперт по да Винчи усомнился в авторстве картины, проданной за $450 млн

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU — Окскфордский историк и искусствовед, специализирующийся на Леонардо да Винчи, Мэттью Ландрус убежден, что проданная за рекордные $450 млн картина «Спаситель мира» была написана не самим итальянским художником, а его помощником.

Источник: AP 2018

Как сообщает The Guardian, по мнению эксперта, настоящим автором полотна являлся ученик и помощник да Винчи — Бернардино Луини, чьи работы обычно уходят с молотка менее чем за $1 млн. Он уточняет, что Леонардо все же работал над картиной, но его кисти принадлежит 5−20% шедевра.

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«Это картина авторства Луини. Если изучить картины разных учеников Леонардо, можно узнать в “Спасителе мира” руку Луини», — считает Ландрус.

Полотно было продано в ноябре на аукционе Christie’s, его представляли как одну работ да Винчи, которых в мире насчитывается менее 20.

Шедевр был приобретен саудовским принцем за $450 млн. Как ожидается, в сентябре его покажут в недавно созданном музее искусств «Лувр в Абу-Даби». В 2019 году полотно будет выставляться в парижском Лувре.

The Guardian напоминает, что ранее несколько экспертов подтвердили авторство да Винчи, но все же у некоторых ведущих специалистов оставались сомнения. Так историк из университета Лейпцига Франк Цоллер полагает, что «Спаситель мира» является продуктом мастерской Леонардо или же вовсе была написана позднее. Специалист по искусству Ренессанса Чарльз Хоуп также считает, что это полотно «выглядит довольно необычно» для Леонардо.

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