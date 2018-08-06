Какое имущество делят Евгений Петросян и Елена Степаненко?

Источник: РИА "Новости"

Хамовнический суд рассматривает иск Елены Степаненко о разделе имущества к своему супругу, известному российскому юмористу Евгению Петросяну. На что претендует каждый из супругов, разбирался АиФ.ru.

На что претендует Елена Степаненко?

По некоторым данным, только часть совместно нажитого имущества, на которую претендует Елена Степаненко, уже насчитывает стоимость в 1 млрд рублей. Как сообщил Лайфу адвокат Петросяна Сергей Жорин, Степаненко планирует оставить себе антиквариат, культурные ценности и большинство квартир.

Причем в исковом заявлении Елена Степаненко открыто заявила свои претензии на большую часть имущества. Адвокат Петросяна сообщил, что Евгений Ваганович и так не против поделиться с супругой, но предлагает поделить имущество пополам.

Адвокат Степаненко Елена Забралова бракоразводный процесс пока никак не комментирует.

Какое имущество делят юмористы?

По данным СМИ, за долгие годы совместной жизни супруги нажили шесть квартир в центре Москвы, загородный дом, несколько машиномест и прочие семейные активы.

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Большая часть недвижимости сосредоточена примерно в одной местности. Три квартиры площадью 92, 64 и 138 кв. метров и вовсе находятся в одном доме — в Сеченовском переулке. Это старинный дом, архитектурно выглядящий как здание конца XIX века.

Другая квартира расположена в новом доме в 1-м Зачатьевском переулке. Ее площадь составляет 512 кв. метров. В этом же месте супруги в свое время приобрели пять машиномест.

Еще два небольших объекта недвижимости площадью 36 кв. метров, принадлежащих знаменитым юмористам, находятся в районе метро «Смоленская» и «Новослободская».

Также немалую долю имущества Петросяна и Степаненко занимает большой загородный дом площадью 380 кв. м. на земельном участке 30 соток, расположенный в Одинцовском районе Подмосковья.

С чего все началось?

По некоторым данным, правда, не подтвержденным, Петросян и Степаненко не живут вместе около 10 лет. Первые слухи об их расколе в семье поползли в 2008 году, но так и остались тогда «слухами».

Однако в СМИ периодически появлялись сообщения о том, что у Петросяна появилась новая избранница. Сначала таковой считали 26-летнюю Татьяну Подольскую, которая работала администратором ГБУК г. Москвы «Театр миниатюр Евгения Петросяна», затем — 30-летнюю Татьяну Брухунову.