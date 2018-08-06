Троллейбус № 7 7 августа вернется на Петровский остров
Движение закрывали на время строительства моста Бетанкура.
Движение закрывали на время строительства моста Бетанкура.
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Троллейбус № 7, который на время строительства доезжал только до Большого проспекта Петроградской стороны, со вторника 7 августа снова отправится на Петровский остров.
— Троллейбус поедет от конечной остановки «Таллинская улица» по действующей трассе до Большого проспекта Петроградской стороны, далее — по улице Ждановской,
Напомним, мост Бетанкура — это неразводная переправа через Малую Неву, которая соединила Васильевский остров и Петроградскую сторону. Свое название мост получил в честь инженера Августина де Бетанкура, который в XIX веке проектировал много сооружений в России.