Троллейбус № 7 7 августа вернется на Петровский остров

Источник: ГУП "Горэлектротранс"

Больше двух лет назад в Санкт-Петербурге начали строить мост Бетанкура, который тогда называли еще просто Серным. Из-за масштабных работ пришлось менять схему дорожного движения. В мае этого года мост построили. А теперь на остров возвращают электротранспорт.

Троллейбус № 7, который на время строительства доезжал только до Большого проспекта Петроградской стороны, со вторника 7 августа снова отправится на Петровский остров.

— Троллейбус поедет от конечной остановки «Таллинская улица» по действующей трассе до Большого проспекта Петроградской стороны, далее — по улице Ждановской, Ново-Петровскому мосту, Ремесленной улице и Петровскому проспекту до конечной «Петровская площадь», — сообщили в пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс».