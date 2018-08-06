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17:23 (мск), источник: Комсомольская правда

Троллейбус № 7 7 августа вернется на Петровский остров

Движение закрывали на время строительства моста Бетанкура.

Источник: ГУП "Горэлектротранс"

Больше двух лет назад в Санкт-Петербурге начали строить мост Бетанкура, который тогда называли еще просто Серным. Из-за масштабных работ пришлось менять схему дорожного движения. В мае этого года мост построили. А теперь на остров возвращают электротранспорт.

Троллейбус № 7, который на время строительства доезжал только до Большого проспекта Петроградской стороны, со вторника 7 августа снова отправится на Петровский остров.

— Троллейбус поедет от конечной остановки «Таллинская улица» по действующей трассе до Большого проспекта Петроградской стороны, далее — по улице Ждановской, Ново-Петровскому мосту, Ремесленной улице и Петровскому проспекту до конечной «Петровская площадь», — сообщили в пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс».

Напомним, мост Бетанкура — это неразводная переправа через Малую Неву, которая соединила Васильевский остров и Петроградскую сторону. Свое название мост получил в честь инженера Августина де Бетанкура, который в XIX веке проектировал много сооружений в России.

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