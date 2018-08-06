Волгоградцы победили во всероссийском конкурсе «Семья года»

По данным пресс-службы губернатора, супруги вместе уже 12 лет, воспитывают пятерых детей.

Помимо Пестерниковых область в разных номинациях представляли еще четыре пары: Александр и Надежда Болотины из Суровикинского района, Михаил и Ольга Алешины из Волгограда, Дмитрий и Татьяна Тупиковы из Октябрьского района, Зиннула и Быркан Гайнулины из Николаевского района.

Всего в конкурсе участвовало 85 семей. В финале они представляли презентации, видеоролики о себе.