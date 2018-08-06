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15:38 (мск), источник: АиФ Волгоград

Волгоградцы победили во всероссийском конкурсе «Семья года»

В Москве завершился всероссийский конкурс «Семья года». Павел и Мария Пестерниковы из Быковского района Волгоградской области стали победителями в номинации «Молодая семья».

По данным пресс-службы губернатора, супруги вместе уже 12 лет, воспитывают пятерых детей.

Помимо Пестерниковых область в разных номинациях представляли еще четыре пары: Александр и Надежда Болотины из Суровикинского района, Михаил и Ольга Алешины из Волгограда, Дмитрий и Татьяна Тупиковы из Октябрьского района, Зиннула и Быркан Гайнулины из Николаевского района.

Всего в конкурсе участвовало 85 семей. В финале они представляли презентации, видеоролики о себе.

Добавим, волгоградцы уже дважды побеждали в федеральном этапе конкурса «Семья года»: в 2016 году награду в номинации «Золотая семья» получили супруги Александр и Зинаида Кузмины, в 2017 году — супружеская пара Юрия и Анны Долматовых из Старополтавского района. Они стали лучшей сельской семьей.

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