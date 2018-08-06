Средний проходной балл ЕГЭ в МГУ достиг 82
В вузе также отметили, что с дополнительными экзаменами не справились 12% абитуриентов.
В вузе также отметили, что с дополнительными экзаменами не справились 12% абитуриентов.
МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Средний проходной балл единого государственного экзамена в МГУ имени М. В. Ломоносова с 2014 года вырос на четыре балла, сообщила в понедельник
«С 2014 в МГУ отмечается стабильный рост среднего проходного балла ЕГЭ: за четыре года он вырос на четыре и в 2018 достиг отметки 82», — сообщили в
«В этом году на первый курс в МГУ имени М. В. Ломоносова зачислено 10 тыс. абитуриентов», — отметили в университете. Всего в университет было подано 28,1 тыс. заявлений, лидерами по востребованности стали
В вузе добавили, что самый большой конкурс на бюджетное место наблюдается на факультетах гуманитарных направленностей: на факультете глобальных процессов конкурс составил 45,25 человека на место, на факультете мировой политики — 41,4, на факультете государственного управления — 31,9.
«На факультет вычислительной математики и кибернетики, а также
С 2011 года при приеме на все факультеты МГУ, на все специальности и направления абитуриенты сдают дополнительные вступительные испытания. Право проводить дополнительные экзамены профильной направленности вуз получил в соответствии с федеральным законом о двух университетах (МГУ имени М. В. Ломоносова и СПбГУ).