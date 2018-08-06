Средний проходной балл ЕГЭ в МГУ достиг 82

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Средний проходной балл единого государственного экзамена в МГУ имени М. В. Ломоносова с 2014 года вырос на четыре балла, сообщила в понедельник пресс-служба университета.

«С 2014 в МГУ отмечается стабильный рост среднего проходного балла ЕГЭ: за четыре года он вырос на четыре и в 2018 достиг отметки 82», — сообщили в пресс-службе вуза, добавив, что доля двоек за дополнительные вступительные испытания уменьшилась — с дополнительными экзаменами не справились 12% абитуриентов.

Новость Студенты МГУ нашли тайник палеолитического художника

«В этом году на первый курс в МГУ имени М. В. Ломоносова зачислено 10 тыс. абитуриентов», — отметили в университете. Всего в университет было подано 28,1 тыс. заявлений, лидерами по востребованности стали механико-математический факультет (3204 заявлений), факультет вычислительной математики и кибернетики (2184), филологический факультет (2063), юридический (1752) и физический (1684).

В вузе добавили, что самый большой конкурс на бюджетное место наблюдается на факультетах гуманитарных направленностей: на факультете глобальных процессов конкурс составил 45,25 человека на место, на факультете мировой политики — 41,4, на факультете государственного управления — 31,9.

«На факультет вычислительной математики и кибернетики, а также механико-математический и физический факультеты приходится четверть от всех поданных заявлений. Почти 500 ребят-олимпиадников выбрали Московский университет местом, где они будут получать образование», — цитирует пресс-служба слова ректора МГУ академика Виктора Садовничего.