Пятьдесят оттенков коричневого: откуда в России столько одинаковых домов

Однотонный марш

В большинстве крупных строительных торговых сетей существует региональная товарная специфика, вызванная местными особенностями спроса. Они видны невооруженным взглядом в первую очередь в отделах материалов для внутренней отделки. На юге страны они зачастую пестрят цветами — там очень любят вариации зеленого и материалы с позолотой. В центральной полосе, наоборот, царит засилье оттенков бежевого.

С наружной отделкой в случае массового индивидуального строительства дело обстоит так — подавляющее большинство новых частных домов, дуплексов и таунхаусов по недорогим проектам повсеместно выполняются в одной и той же цветовой гамме: песочного цвета стены и коричневая крыша. Подобная цветовая гамма настолько популярна, что объемы продаж, например, бежевого облицовочного кирпича и красного отличаются в разы, а коричневый профнастил и металлочерепица на складах заводов занимают порой больше половины места.

В результате возникают целые районы, которые при взгляде сверху выглядят как однотонная коричневая поляна с редкими вкраплениями зеленого и красного, если кто-то пошел против течения. В сочетании с вариативностью внутренней отделки выглядит такой ландшафт достаточно странно — одной модой ситуацию явно не объяснить.

На ум сразу приходят популярные в девяностых: «замки из красного кирпича», но при ближайшем рассмотрении оказывается, что тогда ситуация была иной: повсеместная «краснокирпичность» была вынужденной просто ввиду фактического отсутствия разноцветного облицовочного кирпича. «Мода» по большей части оказалась следствием простого дефицита, причем еще советских времен, но продержалась в итоге несколько дольше, чем сам дефицит. Краснокирпичная отделка считалась наиболее престижной в массовом сегменте вплоть до середины 2000-х, пока её стала вытеснять песочно-коричневая гамма.

У истоков этого цветового тренда, впрочем, отчасти тоже лежали сугубо технологические причины — первым в регионах было освоено массовое производство «еврокерамики» с использованием отбеливателей для глины, а лишь затем с полимерными и иными наполнителями, придающими фасадным кирпичам темный оттенок.

Рынок не угадал

Сейчас на рынке строительных материалов есть практически все, но активного расширения цветовой гаммы и проектных решений мы так и не увидели. Почему?

К ответу на этот вопрос мы подобрались в одном из застраиваемых поселков новой Москвы, где на общем коричнево-бежевом фоне выделялись два дома: один зеленый, а второй желтый. Помимо революционных для общего ландшафта застройки цветов, дома отличались еще одним — обжитостью. Домов, в которых постоянно живут, в поселке оказалось четыре: два «революционных» по цветам, третий был построен по необычному проекту и еще один условно «типичный» — бежевые стены, два этажа с мансардой, две плоскости фасада, коричневая крыша.

Оказалось, что это не случайность — все эти дома хозяева строили для себя сами. Понятно, что не самостоятельно, но для собственного проживания. При этом выяснилось, что львиную долю остальных домов возводили, как это часто бывает, некие «ребята» на продажу. Понятно, что делали они это с учетом того, что принято называть «потребностями рынка», а на деле — собственных представлений о том, что будет пользоваться спросом. Это касается и проектов, и цветовой гаммы.

Дальше сработала цепная реакция — основными покупателями свободных участков без подряда оказались приезжие, в нашем случае — в первую очередь с северов, которые, рассматривая переезд «на большую землю», не забывали и о ликвидности того, что они собрались покупать или строить, часто на будущее. И здесь опять запустился механизм «как у всех». В результате вырос очередной «коричневый» поселок. Правда с ожидаемой ликвидностью, судя по запыленности стеклопакетов и заросшим участкам, случились проблемы, хотя стереотип еще более укрепился.

Подобное понимание «моды» вынужденно подогревается и риелторами, которые работают с мелкими застройщиками и активно используют риторику последующей ликвидности продаваемого, используя стереотипы вроде «красный кирпич — не модно» или «все хотят именно так».

Всё, как у людей

Описанная ситуация оказалась типичной не только в Подмосковье: подобное встречается в Поволжье и на части Черноземья, особенно в тех случаях, когда в малоэтажном строительстве активно участвуют мелкие застройщики, а существенная доля спроса приходится на мигрантов из других регионов.

Более разнородно выглядит застройка на тех участках, которые застраиваются местными жителями для собственного проживания. В этом случае гамма проектов расширяется, а палитра цветов перестает быть столь однородной — мифическая продажная ликвидность отходит в этом случае на второй план.

Все эти наблюдения в совокупности позволяют использовать цветовую гамму застройки как индикатор её ключевых особенностей: наличия ожидаемого внешнего спроса и участия мелких застройщиков, в том числе и исповедующих продажу «с подрядом».