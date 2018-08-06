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15:59 (мск), источник: Комсомольская правда

Воронежцев приглашают отметить День археолога на раскопках

В Костенках можно понаблюдать за работой специалистов и увидеть песочное шоу.

18 августа музей-заповедник «Костенки» отметит День археолога. В 10.00 воронежцев ждет программа «Живая археология» с экскурсией на раскоп.

В 11.00 в здании музея откроются сразу две выставки. Экспозицию «Виктор Попов. Музей. Костенки. Жизнь» посвятили 70-летию со дня рождения известного воронежского ученого-археолога, который возглавлял музей с 2001 по 2013 годы. На выставке «Альтернатива камню» представят уникальные предметы из кости, которые найдены на стоянках «Костенки-8», «Костенки-9» и «Костенки-11» в последние годы и ныне хранятся в фондах музея.

В 11.15 начнется лекция доцента кафедры антропологии биологического факультета МГУ Станислава Дробышевского «Венец творения». Известный популяризатор антропологии расскажет о новых фактах и теориях происхождения человека. Кстати, в музее сейчас идет выставка «17 черепов и зуб, или Изменение человека во времени», над которой тоже работал Дробышевский.

А в 12.30 посетителей ждет песочное шоу «Венец творения».

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