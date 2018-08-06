Воронежцев приглашают отметить День археолога на раскопках
В Костенках можно понаблюдать за работой специалистов и увидеть песочное шоу.
В Костенках можно понаблюдать за работой специалистов и увидеть песочное шоу.
18 августа
В 11.00 в здании музея откроются сразу две выставки. Экспозицию «Виктор Попов. Музей. Костенки. Жизнь» посвятили 70-летию со дня рождения известного воронежского
В 11.15 начнется лекция доцента кафедры антропологии биологического факультета МГУ Станислава Дробышевского «Венец творения». Известный популяризатор антропологии расскажет о новых фактах и теориях происхождения человека. Кстати, в музее сейчас идет выставка «17 черепов и зуб, или Изменение человека во времени», над которой тоже работал Дробышевский.
А в 12.30 посетителей ждет песочное шоу «Венец творения».