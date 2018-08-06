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16:00 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Авиакомпания Utair запланировала открытие рейсов из Воронежа в Ростов-на-Дону

Полеты будут выполняться 2 раза в неделю.

Источник: РИА "Воронеж"

Авиакомпания Utair со 2 сентября приступит к выполнению рейсов из Воронежа в Ростов-на-Дону и обратно. Об этом советник гендиректора аэропорта Андрей Шагунов рассказал корреспонденту РИА «Воронеж» в понедельник, 6 августа.

Рейсы планируется выполнять два раза в неделю — по понедельникам и средам. На всех рейсах будут использоваться самолеты ATR-72.

Билеты по новым направлениям в продажу пока не поступили. Точное расписание полетов утвердят после окончательных договоренностей руководства аэропорта Воронежа и авиакомпании.

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Авиакомпания Utair запланировала открытие рейсов из Воронежа в Ростов-на-Дону
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