Авиакомпания Utair запланировала открытие рейсов из Воронежа в Ростов-на-Дону

Источник: РИА "Воронеж"

Авиакомпания Utair со 2 сентября приступит к выполнению рейсов из Воронежа в Ростов-на-Дону и обратно. Об этом советник гендиректора аэропорта Андрей Шагунов рассказал корреспонденту РИА «Воронеж» в понедельник, 6 августа.

Рейсы планируется выполнять два раза в неделю — по понедельникам и средам. На всех рейсах будут использоваться самолеты ATR-72.