Авиакомпания Utair запланировала открытие рейсов из Воронежа в Ростов-на-Дону
Полеты будут выполняться 2 раза в неделю.
Полеты будут выполняться 2 раза в неделю.
Авиакомпания Utair со 2 сентября приступит к выполнению рейсов из Воронежа в
Рейсы планируется выполнять два раза в неделю — по понедельникам и средам. На всех рейсах будут использоваться самолеты ATR-72.
Билеты по новым направлениям в продажу пока не поступили. Точное расписание полетов утвердят после окончательных договоренностей руководства аэропорта Воронежа и авиакомпании.