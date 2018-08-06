Самолет Boeing продают на сайте частных объявлений в Узбекистане

Согласно объявлению, лайнер изготовлен в 1991 году, его длина составляет 31 метр, внутри есть два мотора. Он успел полетать более 28 тысяч часов и сможет вместить 120 пассажиров. Цена составляет около миллиона евро.

Как заявили журналистам представители сервиса, на портале часто появляются подобные объявления. Посещаемость сайта в Узбекистане составляет свыше 1,9 миллиона человек.

В конце июня в Ташкенте пытались продать особняк из Майами за 1,6 миллиона евро. Общая площадь — 1,2 тысячи квадратных евро, в особняке три этажа и восемь комнат. Автор также пытался рекламировать здание, отметив, что это проект «Беверли Хилз», а вся мебель произведена в Италии.