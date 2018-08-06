«Чистой воды плагиат»: скульптуры женщин в купальниках возмутили алматинцев
Скульптуры разноцветных женщин в купальниках, которые появились возле одного из торговых центров Алматы, возмутили жителей города.
Скульптуры разноцветных женщин в купальниках, которые появились возле одного из торговых центров Алматы, возмутили жителей города.
Алматинцев привел в недовольство не только вид женщин, но и то, что, по мнению горожан, их скопировали с других произведений искусства, передает NUR.KZ.
Четыре пышнотелых женщины разных цветов — желтого, красного, черного и белого — в разноцветных купальниках и в необычных позах расположены на улице Отеген батыра.
«Кто так уродует город?», «Кошмар! не знаю хохотать или ругаться», «А потом судя по логике, пойдут мужики в неглиже», «Хоть бы постеснялись ТАКОЕ размещать», «Люди не успели от белки отойти и вот Вам новый сюрприз. Молодец», — пишут горожане в социальных сетях.
Но особый интерес вызвал комментарий о том, что подобные фигуры уже появлялись ранее, правда, не в Казахстане. «Что это чистой воды плагиат с работ известного художника Ники де
Как оказалось, действительно, подобные женщины уже имели место быть, правда, в Париже. Их автором является французская художница и скульптор Ники де