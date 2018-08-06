Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кем оказался убитый дочерьми Хачатурян - СМИ
СМИ: в Москве установлен новый рекорд взятки инспектору
Рома Зверь показал подросших дочерей
Бондарчук купил квартиру с видом на Кремль
Как мужчине выглядеть в жару прилично
Звезда снижает активность, или Когда Солнце уничтожит ЗемлюМожет ли Солнце остыть или, наоборот, внезапно взорваться
Бабушка, прыгнувшая в ливневку за утонувшим внуком, умерла
Кущевка попалась: что выявила скрытая проверка МВД
9 свежих российских сериалов, достойных повторного просмотра
Не такие, как все: 10 молодых необычных актеров
Петросян выждал сутки и нанес ответный удар по Степаненко - СМИ
Стилиста Лисовца экстренно отправили в "Склиф"
Как мужчине выглядеть в жару прилично
Леонардо ДиКаприо с молодой возлюбленной отдыхает в Италии
"Без краски, без всего": в Сети смеются над Пугачевой - СМИ
Актер Черненко скончался на 57-м году жизни
Бондарчук купил квартиру с видом на Кремль
В Египте откопали нового Сфинкса
Фоторепортажи
15Лазерные снимки раскрывают ужасы Первой мировой войны
28Хорватия впервые вышла в финал ЧМ
15:03 (мск), источник: Nur.kz

«Чистой воды плагиат»: скульптуры женщин в купальниках возмутили алматинцев

Скульптуры разноцветных женщин в купальниках, которые появились возле одного из торговых центров Алматы, возмутили жителей города.

6
фотографий
6
фотографий

Алматинцев привел в недовольство не только вид женщин, но и то, что, по мнению горожан, их скопировали с других произведений искусства, передает NUR.KZ.

Четыре пышнотелых женщины разных цветов — желтого, красного, черного и белого — в разноцветных купальниках и в необычных позах расположены на улице Отеген батыра.

Кого-то возмутило то, что женщины изображены в белье, другие не приняли саму идею их появления, кто-то решил, что женщины — пьяные.

«Кто так уродует город?», «Кошмар! не знаю хохотать или ругаться», «А потом судя по логике, пойдут мужики в неглиже», «Хоть бы постеснялись ТАКОЕ размещать», «Люди не успели от белки отойти и вот Вам новый сюрприз. Молодец», — пишут горожане в социальных сетях.

Но особый интерес вызвал комментарий о том, что подобные фигуры уже появлялись ранее, правда, не в Казахстане. «Что это чистой воды плагиат с работ известного художника Ники де Сен-Фалль, которая вместе с Жаном Тенгели, делали фонтан на площади около Центра Помпиду. Что таким образом мы позиционируем себя, как страну воров и это подсудное дело», — написала пользователь под ником Zhanna Spooner.

Как оказалось, действительно, подобные женщины уже имели место быть, правда, в Париже. Их автором является французская художница и скульптор Ники де Сен-Фалль, которую на создание таких тетушек вдохновила беременная подруга. Женщины Сен-Фалль называются «Наны», художница создавала их из папье-маше и керамики. А их возраст перевалил за 50 лет — скульптуры Ники де Сен-Фалль появились в 60-х годах.

Все новости региона
Пожар в Алматы: горели хозпостройки
На Украине обсуждают прекращение железнодорожного сообщения с РФ
Ученые доказали, что психологический возраст влияет на здоровье
Какое имущество делят Евгений Петросян и Елена Степаненко?
Умер обладатель звания «шеф-повар века» Жоэль Робюшон
В океане сфотографировали существ, напоминающих инопланетян
Где живут самые счастливые люди на планете (фото)
Пожилые металлисты сбежали из дома престарелых на рок-фестиваль
Спорт
Стал известен возможный соперник «Спартака» в квалификации ЛЧ Об этом стало известно в понедельник в ходе жеребьевки в швейцарском Ньоне
Hi-Tech
Сеть популярных магазинов уходит из России навсегда Магазин перед закрытием обещает скидки до 70%.
Авто
Водитель чиновника 12 лет развозил взятки и все записывал Нешуточный скандал разгорелся в Аргентине, где благодаря шоферу удалось «накрыть» чиновников-коррупционеров
Кино
«Гора свалилась с плеч». Петросян сообщил об окончании съемок Слова юмориста прозвучали двусмысленно на фоне его развода с Еленой Степаненко
Недвижимость
У москвички украли дверь за миллион рублей
Где отдыхают политики этим летом
История россиянки, которая не захотела жить в Париже
Как выглядит гостиница «Националь» изнутри (фото)
Леди
Звездные красотки за 50, сохранившие фигуру девушки Иногда женщинам с легкостью удается сохранять свои стройные формы, сколько бы лет ни прошло. Давай посмотрим на этих «вечно юных» особ
Дети
Ирину Шейк поздравляют с беременностью Супермодель заинтриговала поклонников новым личным фото. 
Все о ремонте
Странные вы какие-то: 6 примет коммунального быта в разных странах
Что такое эркер и зачем он нужен в квартире?
Как сделать освещение в ванной: советы профи
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь