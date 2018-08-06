«Чистой воды плагиат»: скульптуры женщин в купальниках возмутили алматинцев

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Алматинцев привел в недовольство не только вид женщин, но и то, что, по мнению горожан, их скопировали с других произведений искусства, передает NUR.KZ.

Четыре пышнотелых женщины разных цветов — желтого, красного, черного и белого — в разноцветных купальниках и в необычных позах расположены на улице Отеген батыра.

Кого-то возмутило то, что женщины изображены в белье, другие не приняли саму идею их появления, кто-то решил, что женщины — пьяные.

«Кто так уродует город?», «Кошмар! не знаю хохотать или ругаться», «А потом судя по логике, пойдут мужики в неглиже», «Хоть бы постеснялись ТАКОЕ размещать», «Люди не успели от белки отойти и вот Вам новый сюрприз. Молодец», — пишут горожане в социальных сетях.

Но особый интерес вызвал комментарий о том, что подобные фигуры уже появлялись ранее, правда, не в Казахстане. «Что это чистой воды плагиат с работ известного художника Ники де Сен-Фалль, которая вместе с Жаном Тенгели, делали фонтан на площади около Центра Помпиду. Что таким образом мы позиционируем себя, как страну воров и это подсудное дело», — написала пользователь под ником Zhanna Spooner.