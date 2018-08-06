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14:29 (мск), источник: Podrobno.uz

Юлдуз Усманова продолжает удивлять публику (видео)

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Юлдуз Усманова вошла во вкус и ее теперь не остановить. Скандальный танец у машины под песню Дрейка In My Feelings до сих пор вызывает много споров и осуждений, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Однако примадонна узбекской эстрады решила не останавливаться на этом. Певица решила по максимуму «подогреть» шум вокруг себя. В частности, Юлдуз Усманова и рэпер Шахриёр записали совместное студийное видео на песню Дрейка In My Feelings. Кавер-версия популярной песни уже доступна в сети.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, что на днях огромное количество поклонников творчества звезды обрушились на нее с критикой и обвинили в том, что она идет вразрез с узбекской культурой и ее танец «не соответствует национальным ценностям».

Однако Юлдуз Усманова, которая недавно в пятый раз стала бабушкой, отреагировала на критику очень спокойно.

«Надо любить и танцевать. И я, наверное, всю жизнь буду танцевать Kiki, потому что я довольна своей жизнью, и я люблю вас всех», — отметила Усманова.

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