Юлдуз Усманова продолжает удивлять публику (видео)

Однако примадонна узбекской эстрады решила не останавливаться на этом. Певица решила по максимуму «подогреть» шум вокруг себя. В частности, Юлдуз Усманова и рэпер Шахриёр записали совместное студийное видео на песню Дрейка In My Feelings. Кавер-версия популярной песни уже доступна в сети.
Напомним, что на днях огромное количество поклонников творчества звезды обрушились на нее с критикой и обвинили в том, что она идет вразрез с узбекской культурой и ее танец «не соответствует национальным ценностям».
Однако Юлдуз Усманова, которая недавно в пятый раз стала бабушкой, отреагировала на критику очень спокойно.
«Надо любить и танцевать. И я, наверное, всю жизнь буду танцевать Kiki, потому что я довольна своей жизнью, и я люблю вас всех», — отметила Усманова.