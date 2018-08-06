Юлдуз Усманова продолжает удивлять публику (видео)

Однако примадонна узбекской эстрады решила не останавливаться на этом. Певица решила по максимуму «подогреть» шум вокруг себя. В частности, Юлдуз Усманова и рэпер Шахриёр записали совместное студийное видео на песню Дрейка In My Feelings. Кавер-версия популярной песни уже доступна в сети.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/0NlYCfYVxxs?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, что на днях огромное количество поклонников творчества звезды обрушились на нее с критикой и обвинили в том, что она идет вразрез с узбекской культурой и ее танец «не соответствует национальным ценностям».

Однако Юлдуз Усманова, которая недавно в пятый раз стала бабушкой, отреагировала на критику очень спокойно.