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14:10 (мск), источник: ИА REGNUM

Красноярский край: ликвидация последствий крушения Ми-8 продолжается

Вертолёт Ми-8 потерпел крушение 4 августа на севере Красноярского края. Погибли 18 человек.

В Красноярском крае продолжается работа по ликвидации последствий крушения вертолёта Ми-8 в Туруханском районе. Как сообщили ИА REGNUM в краевом правительстве, сегодня, 6 августа, состоялось заседание президиума правительства региона, в ходе которого врио губернатора Александр Усс подчеркнул, что большая часть координирующей работы оперативного штаба по ликвидации последствий авиакатастрофы уже выполнена.

На месте крушения Ми-8 продолжаются следственные действия. Тела погибших будут доставлены в Красноярск.

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«Предстоит сложная работа по идентификации тел. Штаб продолжает работать, непосредственное участие принимают и представители компаний», — прокомментировал Усс, добавив, что места проживания всех родственников погибших известны.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, вертолёт Ми-8 потерпел крушение в Туруханском районе Красноярского края 4 августа. Погибли все 15 пассажиров-вахтовиков и трое членов экипажа.

В тот же день врио губернатора Красноярского края поручил региональному правительству провести работу по оказанию финансовой, психологической, медицинской и иной необходимой помощи семьям погибших.

В авиакатастрофе погибли не только красноярцы, но и жители других регионов России.

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