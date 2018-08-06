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14:07 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярском крае вновь ожидаются заморозки до -1 градуса

Об этом сообщили в ГУ МЧС региона.

В центральных районах Красноярского крае 7 августа ожидаются заморозки до -1 градуса. Об этом сообщили в ГУ МЧС региона.

Напомним, первые заморозки в крае уже были в начале августа. Что совсем нетипично для этого времени. Между тем, синоптики красноярского Гидрометцентра пообещали, что к концу этой неделе в столице региона и пригороде существенно потеплеет. Так, в субботу столбик термометра может подняться до отметки +28 градусов.

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