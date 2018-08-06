«Все лекарства я выбросила»

Мария познакомилась с любимым человеком в Амстердаме. Пообщавшись довольно продолжительное время, молодые люди решили начать совместную жизнь в Голландии. В рамках цикла материалов о соотечественниках, перебравшихся за границу, «Лента.ру» публикует рассказ россиянки о жизни в Нидерландах.

У меня не было цели переехать в другую страну и не было планов переехать именно в Нидерланды. На последнем курсе университета я отправилась в Амстердам и совершенно случайно встретила мою будущую вторую половинку. Пару лет мы поддерживали связь через мессенджеры, чувства крепли, мы навещали друг друга так часто, как могли, и однажды решили, что хотим попробовать жить вместе.

Совместно мы пришли к выводу, что мне нужно переезжать в Амстердам. К тому моменту мои близкие уже были знакомы с моим избранником и поддерживали мой выбор. Мне же это решение далось нелегко, так как я всегда жила с родителями и была очень привязана к семье. Это было самое большое, ответственное и трудное решение в моей жизни, но я ни разу о нем не пожалела.

Чтобы получить вид на жительство в Нидерландах, нужно подать документы на специальную визу в консульстве и сдать несложный экзамен на знание азов языка и культуры. По приезде на основании этой визы нужно запросить вид на жительство. Экзамен я сдала легко, сбор документов тоже особых трудностей не составил. Уже на этом этапе Нидерланды вызвали у меня симпатию.

Чтобы переехать к любимому, вступать в брак не требуется. Вместо этого можно просто получить вид на жительство «для построения семьи». Для этого нужно только подтверждение принимающей стороны, легальный статус резидента и достаточный доход. Прежде чем связывать себя узами брака, я хотела пожить с любимым человеком минимум несколько лет, поэтому такой либеральный подход меня очень порадовал. Ни в одной другой европейской стране такой опции нет.

Первые впечатления.

Ко времени переезда я уже несколько раз бывала в стране, поэтому сюрпризом для меня стала разве что погода: в мартовские плюс пять из-за пронизывающего ветра и сырости в Амстердаме было холоднее, чем в зимней Москве, и я пожалела, что самонадеянно не взяла пуховик.

Мы с моим голландцем снимали комнату в социальном жилье в самом центре Амстердама. Коридор, кухню и удобства мы делили с соседом-суринамцем и его двумя собаками. Большой плюс был в том, что аренда социального жилья довольно низкая, а так как мы оба работали, нам не приходилось отдавать большую часть дохода за жилье и экономить на всем. Нам повезло, поскольку в основном жилье в Амстердаме очень дорогое.

Моей первой покупкой на новом месте стал подержанный велосипед, и в свободное от удаленной работы время я гуляла и колесила по Амстердаму, изучала город, плутала по каналам и старинным улочкам, фотографировала и разглядывала интерьеры домов сквозь огромные окна.

Я также пошла на языковые курсы. Примитивное знание голландского у меня уже было, но к приезжим есть требование — в течение пяти лет сдать интеграционный экзамен. К тому же я хотела лучше понимать и общаться с семьей молодого человека. Поэтому, несмотря на то что в Амстердаме прекрасно можно обходиться одним английским, вопроса о необходимости учить язык для меня не стояло. Экзамен я, к слову, успешно сдала через два года, примерно тогда же сломался языковой барьер и я стала уверенно говорить, читать и понимать по-голландски.

Одним из самых приятных впечатлений первых дней было гастрономическое разнообразие. Нет, здесь хороши не только селедка и сыр гауда, но и острая и пряная еда из индонезийских токо и суринамских столовок (бывшие колонии), изобретательные блюда из вегетарианских кафе и божественная выпечка.

Нидерланды — один из мировых лидеров по экспорту агропродукции, здесь в огромных теплицах растет практически все, поэтому на рынке можно купить свежие и красивые овощи, фрукты и ягоды. Здесь я увлеклась готовкой и проводила кулинарные эксперименты различной степени успешности на нашей крошечной кухне, за что сосед-суринамец прозвал меня кукареллой (от голландского koken — стряпать). Хотя я часто скучаю по блюдам грузинской или узбекской кухни, здесь о таких не слышали. Я не люблю гречку, но если вас настигла ностальгия, можно наведаться в русский или польский супермаркет, которых в Амстердаме сразу несколько.

Самым неприятным воспоминанием была первая ночь, когда меня настиг мой давний недуг — ужасная головная боль, от которой хотелось лезть на стену. И если в Москве можно было вызвать скорую, которая милостиво вколет анальгин прямо в вену, и боль снимет как рукой, в Нидерландах скорая приедет только в исключительном случае, а купить сильные болеутоляющие можно только по рецепту и не в любой аптеке.

Многие приезжие жалуются на местный подход к медицинской помощи, однако для меня после пяти лет здесь он стал понятен и оправдан: при обычных недомоганиях (простуда, мигрень и так далее) важнее — и в конечном итоге лучше для всех — дать организму шанс побороть недуг самостоятельно, вместо того чтобы сразу закидываться лекарствами. Со временем мой организм адаптировался настолько, что я практически перестала простужаться, а с головными болями помогает справиться пресловутый парацетамол. Все лекарства, которые в больших количествах привозила из России, я в итоге выбросила.

Трудоустройство.

Примерно к середине моего первого года в Нидерландах я уволилась из московского агентства, на которое работала удаленно, и решила бросить все силы и время на поиск работы здесь. Я понимала, что не стоит возлагать больших ожиданий, что, возможно, придется начинать с низших должностей. И поэтому откликалась на любые более-менее подходящие по профилю вакансии, от ассистентов до руководителей отделов. Я хотела прощупать рынок, понять, на что можно рассчитывать с моим профилем, и разобраться в особенностях местного рекрутинга.

Бывали дни, когда мне поступало сразу несколько приглашений на собеседования, а бывало и так, что по всем фронтам меня ждали вежливые отказы. Все это приводило меня в уныние, но не сдаваться и продолжать поиски помог любимый, который поддерживал меня в такие дни и всегда верил в меня.

В результате на поиск я потратила около четырех месяцев. Первой работой стала позиция ассистента отдела с довольно высокой зарплатой. С тех пор я сменила две компании. Каждый раз поиск новой работы занимал 3−4 месяца. Мой пример показывает, что трудоустроиться в Нидерландах реально даже без особого знания голландского языка: здесь очень много международных компаний, язык общения в которых — английский. Правда, не во всех сферах это легко. Если у вас творческая, техническая или бизнес-специальность и интересное портфолио, при должной настойчивости найти работу здесь не должно составить проблем. Врачам же, лингвистам или юристам наверняка придется переобучаться и начинать с нуля.

Интересно, что для потенциального работодателя наряду с опытом работы и профессиональными навыками большое значение имеет характер и личные качества соискателя. Есть анекдот о том, что бог создал голландцев, а голландцы создали Голландию. Это правда: в стране, большая часть которой была коллективными усилиями осушена и отвоевана у моря, умение работать в команде очень важно.

Уже во время первого интервью работодатель оценивает, насколько хорошо вы вольетесь в команду, в корпоративную культуру и рабочие принципы компании. Если вы совпали и произошел, как здесь говорят, «клик», вы окажетесь в списке успешных кандидатов.

Сейчас в ретроспективе я вижу главную ошибку моих первых неудачных собеседований: мои подходы к работе, основанные на чисто российских бизнес-реалиях, в которых клиент — король и всегда прав, здесь неприемлемы. Это заметно везде, от принципов работы крупных корпораций до продавцов в магазине и официантов в кофейнях. Здесь уважение должно быть взаимным, и если вы в качестве клиента ведете себя по-хамски, с вами просто не будут сотрудничать.

Жилье.

Через полтора года совместной жизни, устав от несмолкающего гула города и суеты, мы решились на покупку собственного жилья, тем более что наш совместный доход (я тогда уже полгода работала в своей первой компании) позволял взять ипотеку на приличную сумму. Стоит сказать, что покупка жилья в ипотеку — очень распространенное явление здесь. Условия займа гораздо лучше, чем в России, и процентные ставки опять же по сравнению с Россией очень низкие. Довольно быстро мы поняли, что по стоимости маленькой квартиры в Амстердаме можно купить дом с садом в одном из близлежащих городков.

После непродолжительных поисков и осмотров мы выбрали дом в небольшом городе на севере Амстердама, в тихом зеленом районе. Рядом школы, детские сады, супермаркет, центр города с магазинами и кафе, железнодорожная станция в пешей доступности, по соседству живут наши друзья. Мы ни разу не пожалели о своем выборе: в окрестностях можно встретить деревянные мельницы, ухоженные палисадники, крылечки, уставленные кадками с цветущей лавандой, и уютные задние дворики с беседками и шезлонгами. Прогуливаясь, я чувствую волну радости оттого, что живу здесь.

Есть в голландском языке прилагательное gezellig — в зависимости от контекста оно означает душевный, уютный, приятный. Это дао любого голландца, все должно быть gezellig, а gezellig не подразумевает понты и пафос (вторая по популярности фраза doe maar normaal означает «не выпендривайся»). Поэтому практически всюду в Нидерландах скромно, но чисто, зелено, удобно и как-то по-домашнему уютно.

Семья и быт.

Местные в отношениях никуда не спешат: долго присматриваются друг к другу, годами живут вместе и даже рожают детей, прежде чем вступать в брак. А некоторые так и вообще не вступают. Отношения строятся на взаимном доверии и уважении. Для практичных голландцев это важнее, чем кольцо на пальце. Это скорее партнерство, чем брак в его традиционном понимании, это заметно по тому, как голландские пары ведут быт, какие роли играют в семье, как растят детей. И мне это очень импонирует.

Брак никогда не входил в список моих жизненных целей, обязательных к исполнению, поэтому с моим партнером мы не женаты и по сей день. От соотечественников иногда приходится слышать: если не женитесь, значит, не уверены в своих чувствах. Для меня же все как раз наоборот. Мой партнер подружился с моей семьей и друзьями в России, ради этого выучил азы русского и научился читать на кириллице. Он был со мной, когда родилась наша дочь, ни на минуту не отлучался из родильной палаты, первым увидел ее и, гордо улыбаясь, перерезал пуповину. Он не брезгует мытьем посуды, готовкой еды, уборкой и другими домашними делами. Я знаю, что могу доверить ему дом и ребенка, когда мне хочется сходить на йогу или нужно съездить в командировку на пару дней. Многие ли замужние девушки в России могут похвастаться такими мужьями? А здесь это в порядке вещей. Как правило, местные не вступают в серьезные отношения лет до 30, предпочитая развлекаться и строить карьеру, но когда они «созрели» — они самые верные и надежные партнеры и заботливые отцы.

Короткий декретный отпуск в Нидерландах — частый повод для критики. Оплачиваемый декрет длится четыре месяца: месяц до и три после родов. В семьях, где работают оба родителя, дети ходят в ясли, бабушки и дедушки с ними чаще всего не сидят, потому что у них своя жизнь и они наслаждаются заслуженным отдыхом на пенсии. Во многих голландских семьях женщины работают наравне с мужчинами. Это не только обеспечивает более высокий семейный доход, но и является своеобразной гарантией независимости: в случае чего я всегда могу себя обеспечить.

С рождением дочери я не стала бросать работу, но снизила количество рабочего времени до четырех дней в неделю. Здесь каждый родитель имеет право сократить количество рабочих часов, и работодатель не вправе ему отказать или уволить по этой причине. Так что многие семейные пары работают неполную неделю. Мы с партнером оба работаем по четыре дня и помимо выходных каждый проводит с дочкой по целому дню; оставшиеся рабочие дни она посещает ясли, которыми я очень довольна. Цены на ясли высокие, но, к счастью, налоговая служба ежемесячно возвращает приличную часть стоимости.

В целом, такая ситуация хоть и кажется ужасной на первый взгляд, вовсе не так плоха: это создает равные возможности как мужчине, так и женщине и строить карьеру, и быть вовлеченным родителем, не жертвуя одним ради другого. По крайней мере, для нашей семьи, как и для многих других здесь, это обычная история.

Люди.

Мне трудно говорить о каких-то типичных особенностях жителей Нидерландов, так как я не люблю обобщения и могу судить только по кругу моих друзей и знакомых. На мой взгляд, голландцы — люди, которым, как и всем, хочется жить в уюте, спокойствии и дружбе с соседями, и они не скрывают этого стремления. Толерантность, хотя бы внешняя, ощущается здесь по тому, как местные стараются не судить и быть осторожными в своих высказываниях, особенно с малознакомыми людьми (это часто принимают за холодность и черствость).

Не могу сказать, что ко мне было какое-то особое отношение, потому что я из России. Местные неизменно удивляются, узнав, что я русская, и хвалят мое знание голландского. У меня хорошие отношения с семьей моего партнера, они приняли меня очень сердечно с самой первой встречи, когда я не могла сказать по-голландски ничего, кроме «здравствуйте» и «спасибо».

Кто-то из родственников любимого, узнав, что он встречается с девушкой из России, спросил, не в интернете ли мы познакомились. Он не скрывал своего беспокойства, поскольку был уверен, что русские девушки только и ждут, чтобы заарканить мужчину на сайте знакомств, выскочить замуж и/или развести на деньги. Есть, к сожалению, такое представление о девушках из России (и не без причины), но я своим примером его опровергаю, и в моем присутствии или в свой адрес я ничего подобного не слышала. Конечно, грубые и невоспитанные люди встречаются везде, но мне здесь гораздо чаще попадаются дружелюбные и приятные, которые всегда придержат дверь в магазин, куда я хочу зайти с коляской, или вернут забытый на столике уличного кафе айфон.

Напоследок.