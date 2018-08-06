Воронежский футболист Дмитрий Скопинцев сделал голевой пас в матче Премьер-лиги

Дмитрий Скопинцев родился в Воронеже в 1997 году, начал заниматься в СДЮСШОР № 15. Уехал из родного города после приглашения из московского «Динамо». После этого выступал за молодежную команду «Зенита» и австрийский «Лиферинг». Начало сезона-17/18 Скопинцев провел в «Балтике» на правах аренды. Став одним из лучших игроков ФНЛ, воронежец вернулся в «Ростов», с которым связан долгосрочным контрактом, и стал футболистом основного состава клуба Премьер-лиги.