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16:05 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежский футболист Дмитрий Скопинцев сделал голевой пас в матче Премьер-лиги

Хавбек помог «Ростову» победить ЦСКА в Москве.

Воспитанник воронежского футбола Дмитрий Скопинцев помог «Ростову» победить ЦСКА в матче второго тура Премьер-лиги в воскресенье, 5 августа. Левый полузащитник «Ростова» сделал голевую передачу на Сергея Паршивлюка, и желто-синие сенсационно победили в гостях москвичей.

Скопинцев сменил амплуа после летнего межсезонья-2018. После перехода «Ростова» на схему 4−2−3−1 воронежский футболист перестал выполнять функции левого защитника и перешел в среднюю линию. Главный тренер ростовчан Валерий Карпин доверил Скопинцеву роль крайнего атакующего полузащитника.

Дмитрий Скопинцев родился в Воронеже в 1997 году, начал заниматься в СДЮСШОР № 15. Уехал из родного города после приглашения из московского «Динамо». После этого выступал за молодежную команду «Зенита» и австрийский «Лиферинг». Начало сезона-17/18 Скопинцев провел в «Балтике» на правах аренды. Став одним из лучших игроков ФНЛ, воронежец вернулся в «Ростов», с которым связан долгосрочным контрактом, и стал футболистом основного состава клуба Премьер-лиги.

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