В Самарской филармонии пройдут три бесплатных концерта

Первый концерт — «Созвучие музыки и слова» — пройдет 10 сентября. Органистка Людмила Камелина представит «Маленький органный абонемент для маленьких слушателей» (с участием Ксении Бровченко, ударные инструменты), а также абонемент для взрослых — «Органы мира». Кроме того, мастер художественного слова Александр Внуков в сопровождении органной музыки представит литературный абонемент филармонии — прочтет фрагмент из «Рождественской сказки» Чарльза Диккенса.

11 сентября программу «Классика для всех!» представит симфонический оркестр Самарской филармонии под управлением Михаила Щербакова.

Концерт 12 сентября посвящен вокалу. Камерные произведения и романсы исполнят солисты филармонии: Людмила Жоголева, Оксана Антонова, Регина Андрианова, Инесса Балабек, Ольга Ушкова, Ольга Пятникова, Вадим Зубков, Антон Степанов, Евгений Саврасов, пианисты — Николай Фефилов, Роман Ерицев, Елена Кротова, гитарист Валерий Ксенофонтов, а также струнный квартет «CAPRIZE»: Анна Шевякова, Татьяна Романова, Екатерина Карташова и Дарья Жукова.

Ведет концерты лектор-музыковед Ирина Цыганова. Начало концертов — в 18.30.