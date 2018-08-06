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14:29 (мск), источник: Volga News

В Самарской филармонии пройдут три бесплатных концерта

В Самарская филармония 10—12 сентября пройдет осеннюю ярмарка-продажа абонементов сезона 2018−2019. В дни ярмарки также пройдут три бесплатных концерта. Вход будет осуществляться по пригласительным, которые можно получить в кассах филармонии.

Первый концерт — «Созвучие музыки и слова» — пройдет 10 сентября. Органистка Людмила Камелина представит «Маленький органный абонемент для маленьких слушателей» (с участием Ксении Бровченко, ударные инструменты), а также абонемент для взрослых — «Органы мира». Кроме того, мастер художественного слова Александр Внуков в сопровождении органной музыки представит литературный абонемент филармонии — прочтет фрагмент из «Рождественской сказки» Чарльза Диккенса.

11 сентября программу «Классика для всех!» представит симфонический оркестр Самарской филармонии под управлением Михаила Щербакова.

Концерт 12 сентября посвящен вокалу. Камерные произведения и романсы исполнят солисты филармонии: Людмила Жоголева, Оксана Антонова, Регина Андрианова, Инесса Балабек, Ольга Ушкова, Ольга Пятникова, Вадим Зубков, Антон Степанов, Евгений Саврасов, пианисты — Николай Фефилов, Роман Ерицев, Елена Кротова, гитарист Валерий Ксенофонтов, а также струнный квартет «CAPRIZE»: Анна Шевякова, Татьяна Романова, Екатерина Карташова и Дарья Жукова.

Ведет концерты лектор-музыковед Ирина Цыганова. Начало концертов — в 18.30.

Напомним, каждый абонемент филармонии, представленный на ярмарке-продаже, — это цикл концертов разной направленности. Есть абонементы для маленьких слушателей, для младших школьников, для ребят среднего и старшего школьного возраста, концерты для всей семьи, литературные, камерные, народные, абонементы симфонического оркестра с видео-иллюстрациями, песочным шоу и хореографией, концерты солистов филармонии и юных музыкантов, органные, джазовые программы и театрализованные представления.

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