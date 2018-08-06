В Германии пенсионеры сбежали из дома престарелых на крупнейший в Европе метал-фестиваль
Полиция Германии задержала двух пенсионеров, сбежавших из дома престарелых в районе Дитмаршен, чтобы попасть на крупнейший в Европе
Полиция Германии задержала двух пенсионеров, сбежавших из дома престарелых в районе Дитмаршен, чтобы попасть на крупнейший в Европе
Представителям власти, которые отправились на поиски меломанов по просьбе сотрудников дома престарелых, удалось найти беглецов лишь в три часа утра 3 августа.
«Пенсионеры находились в некотором смятении, однако концерт им однозначно понравился», — отметил
Любители рока не хотели покидать фестиваль, полиции пришлось их задержать и доставить обратно в дом престарелых.