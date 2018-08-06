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15:07 (мск), источник: Вести.Ru

В Германии пенсионеры сбежали из дома престарелых на крупнейший в Европе метал-фестиваль

Полиция Германии задержала двух пенсионеров, сбежавших из дома престарелых в районе Дитмаршен, чтобы попасть на крупнейший в Европе рок-фестиваль Wacken Open Air. Событие, где выступали Red Hot Chili Peppers и Judas Priest, проходило в городе Вакен на севере страны.

Источник: Reuters
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Представителям власти, которые отправились на поиски меломанов по просьбе сотрудников дома престарелых, удалось найти беглецов лишь в три часа утра 3 августа.

«Пенсионеры находились в некотором смятении, однако концерт им однозначно понравился», — отметил пресс-серкретарь полиции Мерле Нойфельд.

Любители рока не хотели покидать фестиваль, полиции пришлось их задержать и доставить обратно в дом престарелых.

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