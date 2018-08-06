Светлана Лобода выпустила клип на песню SuperSTAR (и она не танцует в положении)

Пару минут назад на YouTube-канале популярной исполнительницы Светланы Лободы появился долгожданный клип на нашумевшую песню SuperSTAR. В тизере к видео LOBODA танцует тверк на последнем месяце беременности, но в официальный ролик к хиту эти кадры не вошли.

Зато вошли другие эпизоды, которые, мы уверены, станут не менее обсуждаемыми в сети. Например, Светлана Лобода целует девушку, которая была подавлена из-за измены своего бойфренда с мужчиной.

Помимо этого, клип, за который отвечала Нателла Крапивина, насыщен зажигательными танцами. А на последних секундах ролика исполнительницу сбивает грузовик. Съемки проходили в Лос-Анджелесе, где Светлана родила дочку Тильду.

О том, что у Светланы Лобода родится второй ребенок стало известно на премии «Жара». Артистка появилась на сцене в обтягивающем полупрозрачном платье, совершенно не скрывая фигуру и свое положение. В сети ходит слух, что отцом ребенка стал солист группы Rammstein Тилль Линдеманн.