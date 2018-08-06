Светлана Лобода выпустила клип на песню SuperSTAR (и она не танцует в положении)
В долгожданном клипе на песню SuperSTAR Светлана Лобода целуется с девушкой и много танцует. Всем смотреть!
В долгожданном клипе на песню SuperSTAR Светлана Лобода целуется с девушкой и много танцует. Всем смотреть!
Пару минут назад на
Зато вошли другие эпизоды, которые, мы уверены, станут не менее обсуждаемыми в сети. Например, Светлана Лобода целует девушку, которая была подавлена
Помимо этого, клип, за который отвечала Нателла Крапивина, насыщен зажигательными танцами. А на последних секундах ролика исполнительницу сбивает грузовик. Съемки проходили в
О том, что у Светланы Лобода родится второй ребенок стало известно на премии «Жара». Артистка появилась на сцене в обтягивающем полупрозрачном платье, совершенно не скрывая фигуру и свое положение. В сети ходит слух, что отцом ребенка стал солист группы Rammstein Тилль Линдеманн.
Помимо наворожённой девочки Лобода воспитывает семилетнюю дочь Евангелину, которая родилась у артистки в гражданском браке с танцором Андреем Царем. Пара распалась практически сразу после рождения ребенка.