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14:25 (мск), источник: Популярная механика

Ученые назвали человека канцерогенным видом

Деятельность человека может прямо и косвенно приводить к росту заболеваемости онкологическими заболеваниями среди диких животных, считают австралийские ученые; на этом основании Homo sapiens можно считать «канцерогенным видом».

Источник: Reuters

Рост заболеваемости раком в последние несколько десятилетий среди людей связывают с изменением образа жизни человека в конце XX—XXI вв.ека: росту заболеваемости совершенно точно способствуют изменение диеты, курение и потребление алкоголя современных людей. Немалую роль играют и факторы окружающей среды — состав воздуха и питьевой воды. Группа австралийских ученых предположила, что вторая группа факторов может способствовать росту заболеваемости раком не только у людей, но у и диких животных; чтобы подтвердить или опровергнуть это предположение, ученые проанализировали предыдущие исследования, посвященные влиянию антропогенных факторов на здоровье диких животных.

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В самом деле, раком болеют не только люди, но распространение онкологических заболеваний среди диких животных — тема малоизученная, данных мало, и сказать, в какой степени онкологические заболевания влияют на экосистемы Земли, сложно. Существует ряд исследований, выводы которых подтверждают гипотезу австралийских ученых; так, в 2009 году морские биологи обнаружили, что 27% белух, обитающих в устье реки Святого Лаврентия в Монреале, страдают от злокачественных опухолей кишечника. В реку Святого Лаврентия сбрасывают отходы несколько металлургических предприятий, и загрязнители в воде почти наверняка являются причиной возникновения новообразований в кишечниках белух. Другие исследования показывают, что подобные проблемы существуют у обитающих в очень загрязненных водах калифорнийских морских львов, а также некоторых видов рыб.

Канцерогенные соединения, попадающие в Мировой океан со сточными водами — не единственный источник загрязнения воды и атмосферы, способный вызывать рак у животных; ученые указывают также на радиоактивные изотопы, попадающие в окружающую среду в результате техногенных катастроф, и возможный канцерогенный эффект пестицидов, гербицидов и фунгицидов, которые используются в сельском хозяйстве (их воздействию подвергаются как домашние, так и дикие животные).

Кроме того, росту заболеваемости раком среди животных могут способствовать световое загрязнение в городах: искусственное освещение уже связали с учащением случаев развития рака груди у женщин, работающих в офисах, и у лабораторных крыс — вероятно, это связано с нарушением циркадных ритмов и выработки соответствующих гормонов.

Еще один фактор, способный, по мнению авторов работы, становиться причиной развития рака у диких животных — пища, которую некоторые виды регулярно получают от человека. Несмотря на то, что подкормка позволяет защитить животных от голода, качество продуктов не всегда аналогично качеству пищи, которые животные находят в естественной среде обитания; корма могут содержать больше жиров и сахаров, а также подвергаться загрязнению (особенно опасны канцерогенные микотоксины).

Канцерогенный эффект микотоксинов доказан для людей и куропаток, получающих от людей зараженную грибками подкормку; с этими же токсинами связаны заболевания печени у белохвостых оленей. Ряд исследований выявил снижение содержания в рационе диких животных, регулярно получающих подкормку от человека, белка и клетчатки, и повышенное количество простых углеводов; такие же изменения в питании у человека связывают с повышенным риском развития онкологических заболеваний.

Последний фактор, о котором говорится в статье — сокращение численности популяций диких животных, приводящее к инбридингу и связанным с ним рискам. Исследование опубликовано в журнале Nature Ecology and Evolution.

Авторы статьи не ставили перед собой цель оценить реальное влияние антропогенных факторов на распространенность онкологических заболеваний у диких животных; ученые только обозначили проблему и указали на ее возможную остроту и недостаток данных. Для того, чтобы защитить другие виды от действия факторов, которые приводят к росту заболеваемости раком у человека, нам нужно оценить масштабы проблемы, пишут ученые; нужно больше исследований по эпидемиологии рака у диких животных — и того, как люди могут влиять на ситуацию.

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