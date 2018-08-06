Можно ли купаться в фонтанах?
Находясь в фонтане, нельзя нарушать общественный порядок — распивать спиртное, нецензурно выражаться и др. Иначе могут привлечь за мелкое хулиганство или порчу имущества.
Находясь в фонтане, нельзя нарушать общественный порядок — распивать спиртное, нецензурно выражаться и др. Иначе могут привлечь за мелкое хулиганство или порчу имущества.
А вот за спокойное купание в фонтане в Кодексе РФ об административных правонарушениях наказание не предусмотрено. Но стоит ли это делать, особенно детям? «Нет, это опасно для здоровья, — говорит старший научный сотрудник Института микробиологии РАН Евгений Куликов. — В чашу уличного фонтана ветром наносит грязь, пыль, автомобильные выбросы. Туда могут попадать трупы птиц и животных. Часто вода в фонтанах не проходит очистку, не хлорируется и циркулирует по замкнутому кругу. Подцепить можно любые болезни: от кожных до