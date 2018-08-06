Можно ли купаться в фонтанах?

А вот за спокойное купание в фонтане в Кодексе РФ об административных правонарушениях наказание не предусмотрено. Но стоит ли это делать, особенно детям? «Нет, это опасно для здоровья, — говорит старший научный сотрудник Института микробиологии РАН Евгений Куликов. — В чашу уличного фонтана ветром наносит грязь, пыль, автомобильные выбросы. Туда могут попадать трупы птиц и животных. Часто вода в фонтанах не проходит очистку, не хлорируется и циркулирует по замкнутому кругу. Подцепить можно любые болезни: от кожных до желудочно-кишечных, в том числе брюшной тиф, орнитоз, менингит, гепатит А, грибки, глистов, герпес, энтеровирусные инфекции. Для этого вовсе не обязательно случайно хлебнуть воды. Контакт всё равно будет. А в открытые ранки на коже могут попасть стафилококки, вызывающие воспаления».