Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бабушка, прыгнувшая в ливневку за утонувшим внуком, умерла
Скандальный пост по дороге на юг: итоги проверки
Сын Собчак растет похожим на ее отца
У москвички украли дверь за миллион рублей
Юлия Началова изменила цвет волос и стала неузнаваемой
Самозанятые получат трудовые книжки Минтруд разработал новый законопроект для самозанятых россиян
10 звездных сыновей, которых не отличить от их пап (фото)
Пиппа Миддлтон рассказала, как проходит ее беременность
Умерла актриса Шарлотта Рэй
9 свежих российских сериалов, достойных повторного просмотра
СМИ рассказали, как живет секс-символ 90-х Ветлицкая
“Плюс сто кг”: Жена Овечкина позирует в купальнике
Илья Резник обвенчался с женой через шесть лет после свадьбы
Как осуществить свою мечту... через неделю
В Узбекистане убили главу МВД во время работы - СМИ
Черненко скончался на 57-м году жизни
История россиянки, которая не захотела жить в Париже
У москвички украли дверь за миллион рублей
Фоторепортажи
48Москва. Лужники. Финал. Франция!!!
8Первая полноформатная встреча Путина и Трампа
14:16 (мск), источник: Аргументы и факты

Можно ли купаться в фонтанах?

Находясь в фонтане, нельзя нарушать общественный порядок — распивать спиртное, нецензурно выражаться и др. Иначе могут привлечь за мелкое хулиганство или порчу имущества.

А вот за спокойное купание в фонтане в Кодексе РФ об административных правонарушениях наказание не предусмотрено. Но стоит ли это делать, особенно детям? «Нет, это опасно для здоровья, — говорит старший научный сотрудник Института микробиологии РАН Евгений Куликов. — В чашу уличного фонтана ветром наносит грязь, пыль, автомобильные выбросы. Туда могут попадать трупы птиц и животных. Часто вода в фонтанах не проходит очистку, не хлорируется и циркулирует по замкнутому кругу. Подцепить можно любые болезни: от кожных до желудочно-кишечных, в том числе брюшной тиф, орнитоз, менингит, гепатит А, грибки, глистов, герпес, энтеровирусные инфекции. Для этого вовсе не обязательно случайно хлебнуть воды. Контакт всё равно будет. А в открытые ранки на коже могут попасть стафилококки, вызывающие воспаления».

Веселая семейка. История любви Евгения Петросяна и Елены Степаненко
На Украине обсуждают прекращение железнодорожного сообщения с РФ
Напоминающие инопланетян морские жители вдохновили фотографов
Кругом враги: почему Лукашенко отвернулся от России
Прирожденные убийцы: животные, которые умеют и любят воевать
Ученые рассказали, когда Солнце уничтожит Землю
Mail.Ru Group предложила амнистию осужденных за лайки и репосты
Экс-глава ФИФА признал махинации при выборе страны-хозяйки ЧМ
Спорт
У Карпина лучшая команда первых двух туров. Но нужно добавлять Самое солидное выступление старта сезона
Hi-Tech
Сеть популярных магазинов уходит из России навсегда Магазин перед закрытием обещает скидки до 70%.
Авто
Водитель чиновника 12 лет развозил взятки и все записывал Нешуточный скандал разгорелся в Аргентине, где благодаря шоферу удалось «накрыть» чиновников-коррупционеров
Кино
Умерла актриса Шарлотта Рэй Звезда мюзикла «Волосы» и многочисленных ситкомов скончалась на 93-м году жизни
Недвижимость
У москвички украли дверь за миллион рублей
Где отдыхают политики этим летом
История россиянки, которая не захотела жить в Париже
Как выглядит гостиница «Националь» изнутри (фото)
Леди
Звездные красотки за 50, сохранившие фигуру девушки Иногда женщинам с легкостью удается сохранять свои стройные формы, сколько бы лет ни прошло. Давай посмотрим на этих «вечно юных» особ
Дети
Ирину Шейк поздравляют с беременностью Супермодель заинтриговала поклонников новым личным фото. 
Все о ремонте
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как сделать дом уютным: 16 бюджетных идей
Как использовать наружный декор в городской квартире: 10 ярких идей
Как спрятать провода от телевизора на стене: 4 дельных идеи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь