Французский шеф-повар Жоэль Робюшон скончался в Швейцарии

Источник: Reuters

Он ушел из жизни на 74-м году жизни. Отмечается, что в течение долгого времени он боролся с раком поджелудочной железы.

Робюшон считался одним из самых выдающихся представителей французской высокой кухни и самым титулованным в мире шеф-поваром с 24 звездами Мишлен. В 1989 году он был признан «Шеф-поваром века» по версии путеводителя по отелям и ресторанам Gault Millau.

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За годы своей работы он написал несколько книг, большинство из которых посвящены французской кухне. Он также снимался в кулинарных телешоу во Франции.

«Шеф-повар века» родился в 1945 году во французском городе Пуатье. С 15 лет начал работать в кулинарной сфере, изначально занимался кондитерскими изделиями. В возрасте 29 лет стал шеф-поваром ресторана известного парижского отеля Concorde La Fayette.