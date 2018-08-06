Французский шеф-повар Жоэль Робюшон скончался в Швейцарии
Москва. 6 августа. INTERFAX.RU — Один из самых знаменитых
Москва. 6 августа. INTERFAX.RU — Один из самых знаменитых
Он ушел из жизни на 74-м году жизни. Отмечается, что в течение долгого времени он боролся с раком поджелудочной железы.
Робюшон считался одним из самых выдающихся представителей французской высокой кухни и самым титулованным в мире
За годы своей работы он написал несколько книг, большинство из которых посвящены французской кухне. Он также снимался в кулинарных телешоу во Франции.
«Шеф-повар века» родился в 1945 году во французском городе Пуатье. С 15 лет начал работать в кулинарной сфере, изначально занимался кондитерскими изделиями. В возрасте 29 лет стал
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