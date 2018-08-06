Байк-шоу-2018: русский рок, британский оркестр и массовая сдача ГТО
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг — РИА Новости Крым. 17 и 18 августа на горе Гасфорта (трасса Севастополь — Ялта) пройдет традиционное
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг — РИА Новости Крым. 17 и 18 августа на горе Гасфорта (трасса Севастополь — Ялта) пройдет традиционное
По словам организаторов, гостей фестиваля ждет «масштабное трюковое и пиротехническое, музыкальное и литературное действие».
«Движущиеся диковинные декорации, вырывающиеся из
В субботу, 17 августа, на сцене мероприятия выступят отечественные
Кроме того, в концертной программе примут участие один из лучших симфонических оркестров Великобритании Symphonyc Bras Wales, возглавляемый маэстро Крейгом Робертсом, сербская певица Елена Томашевич, а также российский пианист, народный артист России Юрий Розум.
Кульминация шоу состоится в 22.30.
На следующий день, 18 августа, на площадках у горы Гасфорта состоится спортивный праздник. На площадках пройдет
«Зрители и гости смогут не только увидеть трюковые сцены, выступления именитых и титулованных спортсменов, став свидетелем безграничных способностей человеческого тела и духа, но и самим поучаствовать в различных спортивных и физкультурных действах. В финале праздника — массовая сдача нормативов “Готов к труду и обороне” (ГТО) для всех желающих», — говорится в сообщении.
Вечером на сцене выступят «7Б», «Калинов мост», «СерьГа», бывший солист группы «Земляне» Сергей Скачков,