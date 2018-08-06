Байк-шоу-2018: русский рок, британский оркестр и массовая сдача ГТО

По словам организаторов, гостей фестиваля ждет «масштабное трюковое и пиротехническое, музыкальное и литературное действие».

«Движущиеся диковинные декорации, вырывающиеся из агрессивно-брутального индустриального пейзажа, летающие мотоциклы и невероятные, рискованные трюки, десятки разнообразных движущихся объектов и военной техники разных эпох и назначений, сотни людей, участвующих в программе — все это будет подчинено большому замыслу, направленному в будущее и адресованному стране», — описывают организаторы кульминацию шоу.

В субботу, 17 августа, на сцене мероприятия выступят отечественные рок-группы и исполнители «Декабрь», «Чичерина», «Ария», Ольга Кормухина и Алексей Белов, Владимир Кузьмин, «Княzz», Юлия Андреева и группа «Архипелаг», «Бахыт-Компот», «Дебош».

Кроме того, в концертной программе примут участие один из лучших симфонических оркестров Великобритании Symphonyc Bras Wales, возглавляемый маэстро Крейгом Робертсом, сербская певица Елена Томашевич, а также российский пианист, народный артист России Юрий Розум.

Кульминация шоу состоится в 22.30.

На следующий день, 18 августа, на площадках у горы Гасфорта состоится спортивный праздник. На площадках пройдет детско-юношеский турнир по боевому самбо, мастер-класс по самообороне для детей от Джеффа Монсона, турнир по народному жиму от Safari Sport, силовое шоу от команды «Богатыри Тавриды» и 56-кратного рекордсмена Книги рекордов Гиннеса Омара Ханапиева, силовой экстрим с участием Михаила Шивлякова, Михаила Паллера, Александра Молодцова и специального гостя Кирилла Сарычева.

«Зрители и гости смогут не только увидеть трюковые сцены, выступления именитых и титулованных спортсменов, став свидетелем безграничных способностей человеческого тела и духа, но и самим поучаствовать в различных спортивных и физкультурных действах. В финале праздника — массовая сдача нормативов “Готов к труду и обороне” (ГТО) для всех желающих», — говорится в сообщении.