Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Друг Петросяна сообщил, кем на самом деле является его помощница
Водитель поплатился за привычку обрызгивать пешеходов из луж
Антон Комолов опубликовал редкий кадр с 11-летним сыном
Молодая семья состарилась в очереди на жилье
Отец Ани Лорак прокомментировал новость об измене ее мужа
Самозанятые получат трудовые книжки Минтруд разработал новый законопроект для самозанятых россиян
Дележ имущества со Степаненко вскрыл настоящую фамилию Петросяна
Заговор рухнул: Скрипаль хочет вернуться в РФ
«Гора свалилась с плеч». Петросян сообщил об окончании съемок
Умерла актриса Шарлотта Рэй
Еще одна звезда "Аншлага" разводится после 20 лет брака - СМИ
СМИ поведали, как живет секс-символ 90-х Ветлицкая
Как мужчине выглядеть в жару прилично
Леонардо ДиКаприо с молодой возлюбленной отдыхает в Италии
"Без краски, без всего": в Сети смеются над Пугачевой - СМИ
Актер Черненко скончался на 57-м году жизни
Бондарчук купил квартиру с видом на Кремль
Молодая семья состарилась в очереди на жилье
Фоторепортажи
15Лазерные снимки раскрывают ужасы Первой мировой войны
28Хорватия впервые вышла в финал ЧМ
15:33 (мск), источник: ivbg.ru

2019 год станет годом ЗОЖ в Ленинградской области

Как рассказал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко на совещании с главами исполнительных органов власти в доме правительства, на смену году туризма в регионе приходит год здорового образа жизни.

Источник: AP 2018

«В следующем году мы планируем особое внимание уделить пропаганде здорового образа жизни, регулярной диспансеризации, правильного питания и отказа от вредных привычек. Также мы продолжим поддерживать создание объектов спортивной инфраструктуры, доступной для всех категорий граждан, продвигать спортивные туристские маршруты», — рассказал глава региона.

Так в регионе в этом году уже появился новый ФК «Ленинградец» взамен представлявшего Ленобласть «Тосно». 9 мая 2018-го «Тосно» впервые стал победителем Кубка России, однако не смог задержаться в премьер-лиге дольше чем на один сезон и вылетел. В итоге клуб не прошел лицензирование категории ФНЛ и прекратил свое существование.

Так же в области открылось несколько новый спортивных объектов: спорткомплекс в Выборге, стадион в поселке Толмачево, школьный стадион в Токсово и конечно же арена в Рощино.

Все новости региона
Госдума будет собирать поправки к пенсионному законопроекту более двух месяцев
На Украине обсуждают прекращение железнодорожного сообщения с РФ
Ученые доказали, что психологический возраст влияет на здоровье
Какое имущество делят Евгений Петросян и Елена Степаненко?
Умер обладатель звания «шеф-повар века» Жоэль Робюшон
В океане сфотографировали существ, напоминающих инопланетян
Где живут самые счастливые люди на планете (фото)
Пожилые металлисты сбежали из дома престарелых на рок-фестиваль
Спорт
Стал известен возможный соперник «Спартака» в квалификации ЛЧ Об этом стало известно в понедельник в ходе жеребьевки в швейцарском Ньоне
Hi-Tech
Сеть популярных магазинов уходит из России навсегда Магазин перед закрытием обещает скидки до 70%.
Авто
Водитель чиновника 12 лет развозил взятки и все записывал Нешуточный скандал разгорелся в Аргентине, где благодаря шоферу удалось «накрыть» чиновников-коррупционеров
Кино
«Гора свалилась с плеч». Петросян сообщил об окончании съемок Слова юмориста прозвучали двусмысленно на фоне его развода с Еленой Степаненко
Недвижимость
Как устроен мавзолей Ленина снаружи и изнутри (фото)
Криминальная Европа: 5 мест, где вас могут обокрасть
Какую квартиру может купить в ипотеку средний москвич
Пугачева отправилась в Европу за видом на жительство
Леди
Звездные красотки за 50, сохранившие фигуру девушки Иногда женщинам с легкостью удается сохранять свои стройные формы, сколько бы лет ни прошло. Давай посмотрим на этих «вечно юных» особ
Дети
Ирину Шейк поздравляют с беременностью Супермодель заинтриговала поклонников новым личным фото. 
Все о ремонте
Странные вы какие-то: 6 примет коммунального быта в разных странах
Что такое эркер и зачем он нужен в квартире?
Как сделать освещение в ванной: советы профи
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь