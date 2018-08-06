2019 год станет годом ЗОЖ в Ленинградской области

Источник: AP 2018

«В следующем году мы планируем особое внимание уделить пропаганде здорового образа жизни, регулярной диспансеризации, правильного питания и отказа от вредных привычек. Также мы продолжим поддерживать создание объектов спортивной инфраструктуры, доступной для всех категорий граждан, продвигать спортивные туристские маршруты», — рассказал глава региона.

Так в регионе в этом году уже появился новый ФК «Ленинградец» взамен представлявшего Ленобласть «Тосно». 9 мая 2018-го «Тосно» впервые стал победителем Кубка России, однако не смог задержаться в премьер-лиге дольше чем на один сезон и вылетел. В итоге клуб не прошел лицензирование категории ФНЛ и прекратил свое существование.