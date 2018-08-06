2019 год станет годом ЗОЖ в Ленинградской области
Как рассказал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко на совещании с главами исполнительных органов власти в доме правительства, на смену году туризма в регионе приходит год здорового образа жизни.
Как рассказал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко на совещании с главами исполнительных органов власти в доме правительства, на смену году туризма в регионе приходит год здорового образа жизни.
«В следующем году мы планируем особое внимание уделить пропаганде здорового образа жизни, регулярной диспансеризации, правильного питания и отказа от вредных привычек. Также мы продолжим поддерживать создание объектов спортивной инфраструктуры, доступной для всех категорий граждан, продвигать спортивные туристские маршруты», — рассказал глава региона.
Так в регионе в этом году уже появился новый ФК «Ленинградец» взамен представлявшего Ленобласть «Тосно». 9 мая 2018-го «Тосно» впервые стал победителем Кубка России, однако не смог задержаться в
Так же в области открылось несколько новый спортивных объектов: спорткомплекс в Выборге, стадион в поселке Толмачево, школьный стадион в Токсово и конечно же арена в Рощино.