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14:34 (мск), источник: АиФ Крым

Озёра, грязи, скалы. Что посетить в Крыму тем, кто устал от популярных мест

Корреспондент «АиФ-Крым» рассказывает о не туристических местах полуострова и о том, как до них добраться.

В конце июля министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко сообщил, что на полуострове уже отдохнули более 3,2 миллионов туристов. И это далеко не предел, ведь курортный сезон на полуострове в самом разгаре.

При этом, сколько бы отдыхающие не путешествовали по Крыму весь его исследовать почти никому не удавалось: всегда остаются закоулки и вершины, которые ускользают от взглядов.

Корреспондент «АиФ-Крым» изучил не туристические места полуострова и делится самыми легкодоступными и красивыми, рассказывая, как до них добраться.

Бирюзовое озеро.

Село Запрудное (Городской округ Алушта).

Отдых в Крыму не ограничивается лишь морем и походами в горы. Полуостров также богат красивыми водоемами, вблизи которых можно отлично провести время шумной компанией, вместе с детьми или же вдвоем. Одно из таких мест — Бирюзовое озеро.

Бирюзовое озеро расположено на высоте 610 м над уровнем моря и окружено оно горами и лесом. Существует озеро благодаря деятельности нескольких источников, а свое название объект получил из-за цвета — вода действительно бирюзовая.

Гостиниц на берегу нет, приезжие ставят палатки. Однако на Бирюзовое озеро можно приехать и на один день — полюбоваться видами и отдохнуть от знойной крымской жары в тени деревьев.

Как добраться.

Из Ялты до Бирюзового озера, а точнее до села Запрудное, можно добраться на маршрутке № 110, которая идет на Партенит от городского автовокзала.

Из Алушты до села Запрудное можно добраться на маршрутке № 103.

Оказавшись в селе необходимо пройти около 2 км в северо-западном направлении — и у вы у цели.

Если вы путешествуете на машине также рекомендуется добраться до села Запрудное (навигатор в помощь) и, оставив там автомобиль, дойти пешком до озера, поскольку дорога до крымской достопримечательности оставляет желать лучшего.

Гора Крокодил.

Близь поселка Танковое (Бахчисарайский район).

Гора Крокодил достигает в высоту всего 310 м над уровнем моря и привлекает отдыхающих своей схожестью с огромным земноводным, можно даже разглядеть «глаза», «нос» и «лапы». При этом, важно понимать, что схожесть горы с рептилией можно увидеть лишь издалека, вблизи она выглядит обычной скалой с отвесными обрывами.

Прогулки по таким местам, как Крокодил, требуют лишь удобной обуви, ведь подъем на гору легкий и недолгий.

Тропинка проходит по «спине» каменной рептилии от «носа» к «хвосту». С горы открывается красивый вид на окружающие пейзажи.

Как добраться.

Добраться до горы Крокодил проще всего из города Бахчисарай. От Бахчисарая надо ехать в сторону Севастополя. На большой развилке, с указателем поселок Танковое, уходите влево. Через 5,2 км вы у цели.

Озеро Чокрак.

Поселок Курортное (Керченский полуостров).

Чокракское озеро достаточно велико, его площадь составляет почти 9 кв км. При этом, озеро мелкое — его максимальная глубина не более полутора метров. От Азовского моря Чокрак отделяет лишь перешеек менее 400 м шириной. Сказать что-либо точное об истории появления озера сложно.

Кстати, пахнет озеро достаточно неприятно, но целебные свойства сероводородной воды стоят того, чтобы потерпеть. Основным богатством Чокрака являются именно его лечебные грязи. Ими успешно лечат артриты, радикулиты, а также различные гинекологические заболевания. При этом, важно помнить, что Чокракские грязевые отложения противопоказаны тем, кто страдает сердечными заболеваниями, туберкулезом, астмой.

Как добраться.

Добраться до Чокракского озера легче всего из Керчи: садитесь на городском автовокзале на автобус до поселка Курортное. Далее необходимо будет пройти порядка 2 км в западном направлении — и вы у цели.

Если вы путешествуете на собственном автомобиле, то сможете доехать непосредственно до самого озера. Примите во внимание, что дорога там не самая лучшая, однако если ехать аккуратно, то проблем возникнуть не должно.

Белая скала.

Поселок Белая Скала (Белогорский район).

Белая скала — это одно из необыкновенных, загадочных и притягательных мест, которое засветилось во множестве советских кино. Так, в этих краях снимали «Всадника без головы», «Пятнадцатилетнего капитана», «Деловых людей», «Мустанга‑иноходца» и даже «Приключения Чиполлино».

Чтобы в полной мере оценить красоту Ак-Кае (так достопримечательность называют крымские татары) желательно прогуляться у подножия скалы, подняться на ее вершину и побывать внутри одной из относящихся к периоду палеолита пещер. Вы не пожалеете, ведь с нее на окрестности открывается потрясающий вид.

Ак-Кая — это отвесная скала, которая возвышается над долиной р. Биюк-Карасу на 100 м. Сама же долина на 225 м выше уровня моря. Забраться наверх можно не только пешком, но и на внедорожнике.

Как добраться.

На общественном транспорте до Белой скалы можно доехать из Белогорска, куда из Симферополя, Судака или Феодосии регулярно ходят автобусы. Оказавшись в Белогорске необходимо на городской автостанции найти маршрутку, следующую до села Белая Скала. Выйдя в указанной деревне, необходимо будет пройти в северном направлении, ориентируясь на мост через речку.

Воскресенская церковь в Форосе.

Поселок Форос (городской округ Ялта).

Форосская церковь была построена на обрывистом утесе (412-метровой отвесной Красной скале), на фоне моря, гор и леса. Она расположена между Севастополем и Большой Ялтой. Сегодня, церковь, как и в былые времена, радует глаз отдыхающих, которые любуются постройкой со смотровой площадки, и принимает у себя множество странствующих паломников.

Как добраться.

Добраться до Форосской церкви можно на общественном транспорте и своим ходом на автомобиле. Чтобы доехать до храма на автобусе из Ялты, необходимо выбрать тот, который отправляется в поселок Форос и попросить водителя остановить у перекрестка Форос-Байдарские ворот. От перекреста до храма расстояние составляет всего 4 км, которые несложно будет пройти пешком.

На личном авто добраться несложно — любой навигатор приведет вас прямо к церкви.

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