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15:18 (мск), источник: Tengrinews

Мумию в золотых сапогах нашли археологи в ВКО

Мумию 18-летнего парня в золотых сапогах нашли казахстанские археологи.

Сенсационное открытие ученые сделали во время раскопки курганов в Тарбагатайском районе ВКО, передает корреспондент Tengrinews.kz. Захоронение молодого человека обнаружено в наземной гробнице. По оценке специалистов, парень умер в возрасте 17−18 лет. Возле места погребения археологи нашли немало золотых украшений. Ученые предполагают, что они были принесены в виде подношения. Но большее всего ученых удивил золотой бисер, которым были расшиты сапоги погребенного.

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«Таких мельчайших украшений-нашивок более 10 000 штук. Они были на сапогах этого знатного человека. Это настолько тончайшее изделие, что даже современные ювелиры не в состоянии вот такие изделия создать», — отметил руководитель археологической группы Зейнолла Самашев.

По словам ученых, молодой человек, скорее всего, принадлежал к высшему сословию. «На костях мы обнаружили специальные отверстия. Это говорит о том, что с телом произвели некоторые манипуляции, чтобы его сохранить. Чтобы попрощаться с человеком высокого социального статуса, нужно было время. Мы предполагаем, что из человека делали мумию или куклу, чтобы все члены общества могли попрощаться», — отметил научный сотрудник Института археологии и антропологии Российской академии наук Егор Китов.

Раскопки кургана продолжаются. Ученые не исключают, что на этом месте был захоронен не один человек из царского рода. «Это место особенное, и здесь есть действительно захоронения великие. Самые большие курганы еще у нас впереди», — рассказал Зейнолла Самашев.

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