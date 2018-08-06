Мумию в золотых сапогах нашли археологи в ВКО

Сенсационное открытие ученые сделали во время раскопки курганов в Тарбагатайском районе ВКО, передает корреспондент Tengrinews.kz. Захоронение молодого человека обнаружено в наземной гробнице. По оценке специалистов, парень умер в возрасте 17−18 лет. Возле места погребения археологи нашли немало золотых украшений. Ученые предполагают, что они были принесены в виде подношения. Но большее всего ученых удивил золотой бисер, которым были расшиты сапоги погребенного.

«Таких мельчайших украшений-нашивок более 10 000 штук. Они были на сапогах этого знатного человека. Это настолько тончайшее изделие, что даже современные ювелиры не в состоянии вот такие изделия создать», — отметил руководитель археологической группы Зейнолла Самашев.

По словам ученых, молодой человек, скорее всего, принадлежал к высшему сословию. «На костях мы обнаружили специальные отверстия. Это говорит о том, что с телом произвели некоторые манипуляции, чтобы его сохранить. Чтобы попрощаться с человеком высокого социального статуса, нужно было время. Мы предполагаем, что из человека делали мумию или куклу, чтобы все члены общества могли попрощаться», — отметил научный сотрудник Института археологии и антропологии Российской академии наук Егор Китов.