Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бабушка, прыгнувшая в ливневку за утонувшим внуком, умерла
Водитель поплатился за привычку обрызгивать пешеходов из луж
Ирину Шейк поздравляют с беременностью
Молодая семья состарилась в очереди на жилье
Юлия Началова изменила цвет волос и стала неузнаваемой
Самозанятые получат трудовые книжки Минтруд разработал новый законопроект для самозанятых россиян
Бабушка, прыгнувшая в ливневку за утонувшим внуком, умерла
Кущевка попалась: что выявила скрытая проверка МВД
«Гора свалилась с плеч». Петросян сообщил об окончании съемок
Умерла актриса Шарлотта Рэй
"Она выносит мне мозг": Звезда "Аншлага" откровенно о разводе
СМИ поведали, как живет секс-символ 90-х Ветлицкая
Как мужчине выглядеть в жару прилично
Леонардо ДиКаприо с молодой возлюбленной отдыхает в Италии
"Без краски, без всего": в Сети смеются над Пугачевой - СМИ
Актер Черненко скончался на 57-м году жизни
Бондарчук купил квартиру с видом на Кремль
В Египте откопали нового Сфинкса
Фоторепортажи
15Лазерные снимки раскрывают ужасы Первой мировой войны
28Хорватия впервые вышла в финал ЧМ
14:45 (мск), источник: РИА Новости

В Челябинской области в пруду нашли памятник Сталину

ЧЕЛЯБИНСК, 6 авг — РИА Новости. Памятник Иосифу Сталину из бетона, пролежавший в пруду города Куса Челябинской области более 60 лет, нашли в конце минувшей недели, монумент после реставрации будет представлен в местный музей, сообщила РИА Новости в понедельник директор музейно-краеведческого центра Кусы Наталья Ростовцева.

«Ранее памятник Сталину, сделанный из бетона, а внутри полый, был установлен в городском парке. Далее, по предварительной версии, в 1956 году, когда ушел из жизни Сталин и после выступления (первого секретаря ЦК КПСС) Никиты Хрущева, призвавшего покончить с культом Сталина, было принято решение его демонтировать. Это была зима, памятник распилили и через прорубь бросили в пруд. На прошлой неделе его обнаружили в пруду волонтеры после того, как в пруду понизился уровень воды», — сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что были найдены два фрагмента памятника — верхняя часть и нижняя, памятник пролежал в воде более 60 лет, но в целом сохранился хорошо. Так, видны черты лица, но повреждена шейная часть, добавила она.

Фрагменты памятника достанут из пруда, их ожидает реставрация — очистка от ила, снятие верхнего слоя. Делать это будут, по словам Ростовцевой, на одном из местных предприятий. Позже памятник будет передан музею на временное хранение, сказала она.

Все новости региона
 Челябинская область готовит предложения для включения их в нацпроекты
Обвиняемый в краже фрагмента челябинского метеорита отрицает свою вину
На Украине обсуждают прекращение железнодорожного сообщения с РФ
Ученые доказали, что психологический возраст влияет на здоровье
Какое имущество делят Евгений Петросян и Елена Степаненко?
Умер обладатель звания «шеф-повар века» Жоэль Робюшон
В океане сфотографировали существ, напоминающих инопланетян
Где живут самые счастливые люди на планете (фото)
Пожилые металлисты сбежали из дома престарелых на рок-фестиваль
Спорт
Стал известен возможный соперник «Спартака» в квалификации ЛЧ Об этом стало известно в понедельник в ходе жеребьевки в швейцарском Ньоне
Hi-Tech
Сеть популярных магазинов уходит из России навсегда Магазин перед закрытием обещает скидки до 70%.
Авто
Водитель чиновника 12 лет развозил взятки и все записывал Нешуточный скандал разгорелся в Аргентине, где благодаря шоферу удалось «накрыть» чиновников-коррупционеров
Кино
«Гора свалилась с плеч». Петросян сообщил об окончании съемок Слова юмориста прозвучали двусмысленно на фоне его развода с Еленой Степаненко
Недвижимость
У москвички украли дверь за миллион рублей
В Ирландии выставили на продажу замок из «Игры престолов»
Американцам запретили курить в квартирах
Имеют ли коммунальщики право позорить должников?
Леди
Звездные красотки за 50, сохранившие фигуру девушки Иногда женщинам с легкостью удается сохранять свои стройные формы, сколько бы лет ни прошло. Давай посмотрим на этих «вечно юных» особ
Дети
Ирину Шейк поздравляют с беременностью Супермодель заинтриговала поклонников новым личным фото. 
Все о ремонте
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как сделать дом уютным: 16 бюджетных идей
Как использовать наружный декор в городской квартире: 10 ярких идей
Как спрятать провода от телевизора на стене: 4 дельных идеи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь