В Челябинской области в пруду нашли памятник Сталину

«Ранее памятник Сталину, сделанный из бетона, а внутри полый, был установлен в городском парке. Далее, по предварительной версии, в 1956 году, когда ушел из жизни Сталин и после выступления (первого секретаря ЦК КПСС) Никиты Хрущева, призвавшего покончить с культом Сталина, было принято решение его демонтировать. Это была зима, памятник распилили и через прорубь бросили в пруд. На прошлой неделе его обнаружили в пруду волонтеры после того, как в пруду понизился уровень воды», — сказала собеседница агентства.