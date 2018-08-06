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15:21 (мск), источник: БЕЛТА

В Гродно женщина ударила милиционера каблуком в голову

6 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно женщина ударила милиционера каблуком в голову, сообщили БЕЛТА в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

Инцидент произошел в одном из заведений общепита в центре Гродно 5 августа. Пьяная компания вела себя неспокойно. На вызов прибыл наряд милиции. Случилась потасовка. Одна из участниц конфликта ударила сотрудника милиции каблуком в голову.

«Она задержана. Жизни сотрудника милиции ничего не угрожает», — прокомментировали в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

По факту проводится проверка. По ее итогам будет дана правовая оценка произошедшему.

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