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16:08 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгограде стартовала межрегиональная Вахта памяти

В Волгоградской области состоялось торжественное открытие патриотической акции Вахта памяти. Она продлится до 13 августа.

По данным пресс-секретаря депутата областной Думы Николая Лукьяненко, в экспедиции участвует более 70 представителей поискового движения из пяти регионов России — Казани, Екатеринбурга, Самары и Саратова.

Поисковые работы проходят в Городищенском районе, недалеко от поселка Кузьмичи, где в 1942 году фашисты пытались прорваться в Сталинград. Все найденные предметы будут переданы в экспозицию комплекса в Россошках, на Мемориальном кладбище состоится перезахоронение советских солдат, погибших в боях за Сталинград.

Отметим, в день открытия Вахты памяти командирам отрядов были вручены сборники школьных эссе о Сталинградской битве. Эти книги будут переданы в библиотеки регионов, участвующих в экспедиции. Добавим, поисковое движение в регионе существует же более 25 лет. За это время были похоронены останки 35 000 солдат.

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