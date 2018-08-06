В Волгограде стартовала межрегиональная Вахта памяти
В Волгоградской области состоялось торжественное открытие патриотической акции Вахта памяти. Она продлится до 13 августа.
В Волгоградской области состоялось торжественное открытие патриотической акции Вахта памяти. Она продлится до 13 августа.
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Поисковые работы проходят в Городищенском районе, недалеко от поселка Кузьмичи, где в 1942 году фашисты пытались прорваться в Сталинград. Все найденные предметы будут переданы в экспозицию комплекса в Россошках, на Мемориальном кладбище состоится перезахоронение советских солдат, погибших в боях за Сталинград.
Отметим, в день открытия Вахты памяти командирам отрядов были вручены сборники школьных эссе о Сталинградской битве. Эти книги будут переданы в библиотеки регионов, участвующих в экспедиции. Добавим, поисковое движение в регионе существует же более 25 лет. За это время были похоронены останки 35 000 солдат.