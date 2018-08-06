В Волгограде стартовала межрегиональная Вахта памяти

По данным пресс-секретаря депутата областной Думы Николая Лукьяненко, в экспедиции участвует более 70 представителей поискового движения из пяти регионов России — Казани, Екатеринбурга, Самары и Саратова.

Поисковые работы проходят в Городищенском районе, недалеко от поселка Кузьмичи, где в 1942 году фашисты пытались прорваться в Сталинград. Все найденные предметы будут переданы в экспозицию комплекса в Россошках, на Мемориальном кладбище состоится перезахоронение советских солдат, погибших в боях за Сталинград.