Жаль на здоровье

— Давайте начнем разговор с конца. Допустим, вы нашли животное и выделили токсин. Допустим, он обладает обезболивающим эффектом (в июне Андреев и соавторы опубликовали статью об обнаружении нового
— Это решается на момент поиска токсина. Как сейчас построен стандартный поисковый механизм? Вы создаете
Мы в основном ищем вещества, которые действуют на рецепторы, участвующие в восприятии боли. Мы перебираем всех ядовитых животных, которых можем найти, берем у каждого яд, добавляем его к клеткам в которых есть рецептор и смотрим, произошло
Например, рецептор TRPV1 отвечает за восприятие боли и одновременно за восприятие капсаицина, жгучего вещества перца. Если ввести капсаицин в лапу мыши, вы активируете рецептор — мышке [становится] больно и она это показывает, облизывая свою лапу. Если мы предварительно введем исследуемое вещество и болевой эффект ослабнет, значит у нас есть вещество, которое блокирует болевой рецептор не только в пробирке, но и в живом организме.
Это очень важно, потому что в случае, когда фармакологические компании ищут вещества таким же способом в химических библиотеках, возникает огромная проблема.
Оказалось, что не очень сложно найти вещество, действующее на рецептор, в химической библиотеке, но когда ты вводишь его животным, вещество или разрушается в печени, или оседает, или
что-тоеще с ним происходит.
Оно не работает так, как ожидалось. В случае природных пептидных токсинов зачастую этого эффекта нет, потому что они и были созданы природой для того, чтобы работать в живом организме, а не в пробирке.
— Какие моменты оказались для вас неожиданными?
— Неожиданным оказываются моменты, когда эффект, предполагаемый по исследованиям «в пробирке», оказывает противоположным на животных. К счастью, всему этому чаще всего удается найти разумное объяснение и подтвердить его экспериментально.
Известно, что у нас в организме есть некоторые
Этот эффект известен очень давно и хорошо изучен на агонистах болевых рецепторов, таких как уже упомянутый капсаицин. Что неожиданного было в этом эффекте: в яде морской анемоны мы нашли не агонисты (вещества, которые активируют рецепторы — прим. авт.), а вещества, которое увеличивает ответ рецептора TRPA1 на влияние агониста. До этого обезболивающие эффекты были показаны только на агонистах болевых рецепторов: вы даете его животному, ему
Таким образом, при введении пептидов мышь не испытывает боли, а пептиды действуют на рецептор, он посылает сигнал, что произошла чрезмерная активация нейрона, и этот нейрон перестает отвечать на внешние сигналы. И мышь гораздо слабее чувствует боль при введении агониста рецептора или при воспалении.
— Если смотреть со стороны, ситуация выглядит довольно странно: есть морская анемона, которая в жизни не встречалась с человеком, но
— Как вы, наверно, знаете, все существа в
Но в случае с пептидами, действующими на TRPA1 у меня есть одна идея. Известно, что морские анемоны дерутся друг с другом на морском дне за место, более удобное жизни. Как вообще морские анемоны вводят яд в жертву? У них есть специальные стрекательные клетки, как в крапиве, и когда
Таким образом, для каждого токсина скорее всего существует
какая-тосвоя функция. Эти токсины нужны этим животным, они дают им эволюционное преимущество перед окружающими. Но анемоны не часто встречались с человеком, и на человека токсины действуют не так, как используются анемонами.
— Какая группа животных вам кажется наиболее перспективной для поиска токсинов? Почему вы выбрали именно анемон?
— На самом деле, неважно, где искать. Можно искать не только в ядовитых животных, можно искать и в лекарственных растениях. Но почему выбрали ядовитых животных? Потому что у них есть задача подействовать на жертву или противника, и они выработали огромное количество молекул, которые должны подействовать на всех. Потому что один пептид («недобелок», короткая цепочка аминокислот — прим. ред.), который действует на крабов, на анемону не подействует — тогда нужно много иметь разных. В каждой отдельно взятой анемоне, естественно, нельзя найти пептиды, которые действуют на все интересующие мишени. Но если взять достаточное количество анемон, змей, пауков, то можно найти пептид, действующий на тот рецептор, который вас интересует. Наша практика показывает, что перебрав 10−20 ядов и экстрактов, почти на любой рецептор
— То есть мы не можем сказать, что некоторые группы животных перспективнее, чем другие? Что те, например, кто эволюционно ближе к человеку, имеют более похожие рецепторы, и поэтому их токсины будут эффективнее?
— Это абсолютно непредсказуемо. Это связано с миллионами лет эволюции каждого организма, а мы не знаем, что там происходило. Поэтому нельзя сказать, что змеи, например, ближе к человеку, чем анемоны, поэтому они лучше делают анальгетики.
Змеи вообще охотятся на млекопитающих, поэтому они будут лучше убивать млекопитающих, а анемоны могут лучше убивать рыб и крабов.
Но про более тонкие эффекты нельзя [такого] предположить, поскольку мы ищем не основной активный компонент, а тот побочный компонент эволюции, который оказывает
— Организмы, на которых вы работаете, человеку относительно незнакомы. Значит ли это, что излюбленные объекты традиционной медицины — змеи, пиявки, пчелы — уже изучены вдоль и поперек и там больше нечего найти?
— Да, они уже изрядно изучены, и в этой области зачастую нечего искать. Но мы, на самом деле, не отказываемся от змей, мы тестировали на наши рецепторы всех змей, но к сожалению, ничего не нашли. Просто змеи ориентированы на млекопитающих, и они ориентированы их парализовать или убивать. Если бы мы искали токсины, которые убивают млекопитающих, то я думаю, змеи намного бы обошли анемон.
— Что эффективнее: искать природные токсины или моделировать их на компьютере биоинформатическими методами?
— Помимо того, что мы должны провести моделирование, мы должны потому проверить результаты «в пробирке». И вероятность того, что модель построена правильно, на сегодняшний день не очень высока. Несмотря на то, что моделирование семимильными шагами идет вперед, до сих пор абсолютно все его результаты надо проверять и в пробирке и на животных. Пока что, больше 90% моделей много чего не учитывают.
Это связано с тем, что рецепторы большие, а вычислительные мощности у нас пока ограниченные, просчитать движение каждого участка молекулы не получается.
Конечно, если знать структуру и обладать огромными, безграничными мощностями моделирования, то теоретически можно создать идеальную молекулу, но пока до этого далеко. В тоже время, на стороне ядовитых животных миллионы лет эволюции, и они могут нам предложить готовые решения. А брать то, что уже готово, проще, чем моделировать от начала до конца. Сейчас существует несколько лекарств на основе пептидных токсинов, но по некоторым причинам фармкомпании этот подход перестал интересовать.
— Есть ли у вас
— Мне это не очень понятно, потому что в моделях на животных, конечно, пептиды оказываются активнее (то есть действуют эффективнее — прим. авт.). Возможно, в нашей области это не очень хорошо движется, потому что существуют низкомолекулярные вещества, которые в той или иной степени эффективны. И любой фармкомпании выгоднее производить дешевое лекарство, чем создавать новое, пусть даже оно будет в сто раз эффективнее. Но в
— Давайте поговорим про возможные применения этих токсинов. Первая мысль, которая приходит мне в голову, — можно ли их использовать, например, для адресной доставки препаратов в клетки с определенными белками?
— Адресная доставка, конечно, интересует многих, поскольку она решит множество проблем, стоящих перед современной фармакологией. Только она работает лишь тогда, когда паровоз тащит за собой поезд, а не когда вагоны на первой же горке покатятся и уедут в другое место. Это обычно и происходит, когда говорят об адресной доставке: давайте пришьем к антителу огромное
Если вам нужно доставить адресно
что-томаленькое, может быть пептидный токсин подойдет для этого, а если нужно доставить огромную липосому с кучей лекарств, то, скорее всего, не подойдет. Поэтому эффективней, чтобы лекарство доставляло само себя.
Если оно само себя не доставляет, то заставить его идти туда, куда нужно, достаточно сложно. В современных лекарствах это достигается так: вводится достаточно большая доза, чтобы действующее вещество равномерно распределилось по организму и успело подействовать на нужный орган, перед тем как быть разрушенным печеночными ферментами или быть выведенным почками.
— Есть ли
— Наши коллеги из других стран изучают разные варианты, в которых можно использовать токсины. Например, наши австралийские коллеги
— В одном из интервью вы говорили про возможное использование токсинов как антибиотиков. Есть ли здесь
— Эта перспектива обсуждается уже очень давно, хотя мне кажется, что пока об антибиотиках на основе пептидов говорить
И стратегия многих растений хитрая: пептидов очень много, все они действуют на разные области жизнедеятельности бактерий. Если вы берете любой экстракт растения и изучаете его влияние на бактерию, она умирает.
Но когда вы начинаете выделять активные компоненты, вы эту антимикробную активность теряете, поскольку нет одного мощного компонента, а есть много слабых. Но вводить много слабых компонентов — это еще хуже, это точно путь к развитию аллергических реакций. Тем более, что производить и сертифицировать множество компонентов значительно дороже, чем один.
— То есть в ближайшее время нам антибиотиков из анемоны ожидать не стоит?
— Этим занимаются наши норвежские коллеги, у которых мы и брали яд анемоны. Шансы