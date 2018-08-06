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15:31 (мск), источник: Sputnik

Глава НОК Узбекистана обещал Эктору Куперу полный карт-бланш в работе

ТАШКЕНТ, 6 авг — Sputnik. Президент Национального Олимпийского комитета, первый вице-президент Ассоциации футбола Узбекистана Умид Ахматджанов принял нового тренера национальной сборной Узбекистана, передает пресс-служба НОК Узбекистана.

В ходе беседы Умид Ахматджанов рассказал аргентинскому специалисту о проводимых реформах в футболе и подчеркнул, что важнейшей задачей является выход на чемпионат мира. Это большая мечта всего узбекского народа.

«Наши люди очень любят футбол. Наша главная цель — добиться положительных результатов на крупных соревнованиях, завоевать путевки в Токио-2020 и на Кубок мира — 2022. Ассоциация футбола Узбекистана для этого предоставит вам все необходимые условия. Никто не сможет вмешиваться в работу тренерского штаба», — сказал Умид Ахматджанов Эктору Куперу.

Эктор Купер отметил, что был приятно удивлен тем, с каким широким размахом его встретили в аэропорту.

По завершении встречи Умид Ахматджанов вручил Эктору Куперу форму национальной сборной Узбекистана и памятные сувениры.

Напоминаем, что сегодня в конференц-зале Национального Олимпийского комитета в 15:00 Эктор Купер будет официально представлен общественности в качестве главного тренера сборной Узбекистана, затем с его участием состоится пресс-конференция. В пресс-конференции могут принять участие представители всех видов СМИ.

Нового тренера узбекской сборной Эктора Купера, прилетевшего в узбекскую столицу ранним утром, встречали с традиционным для страны размахом — цветы, флаги, банеры и сотни людей.

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