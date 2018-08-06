Глава НОК Узбекистана обещал Эктору Куперу полный карт-бланш в работе
ТАШКЕНТ, 6 авг — Sputnik. Президент Национального Олимпийского комитета, первый
ТАШКЕНТ, 6 авг — Sputnik. Президент Национального Олимпийского комитета, первый
В ходе беседы Умид Ахматджанов рассказал аргентинскому специалисту о проводимых реформах в футболе и подчеркнул, что важнейшей задачей является выход на чемпионат мира. Это большая мечта всего узбекского народа.
«Наши люди очень любят футбол. Наша главная цель — добиться положительных результатов на крупных соревнованиях, завоевать путевки в Токио-2020 и на Кубок мира — 2022. Ассоциация футбола Узбекистана для этого предоставит вам все необходимые условия. Никто не сможет вмешиваться в работу тренерского штаба», — сказал Умид Ахматджанов Эктору Куперу.
Эктор Купер отметил, что был приятно удивлен тем, с каким широким размахом его встретили в аэропорту.
По завершении встречи Умид Ахматджанов вручил Эктору Куперу форму национальной сборной Узбекистана и памятные сувениры.
Напоминаем, что сегодня в
Нового тренера узбекской сборной Эктора Купера, прилетевшего в узбекскую столицу ранним утром, встречали с традиционным для страны размахом — цветы, флаги, банеры и сотни людей.