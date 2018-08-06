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14:59 (мск), источник: Комсомольская правда

МЧС Прикамья сообщает о сильных дождях и грозах

Порывы ветра будут достигать 15−20 метров в секунду.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +25° 83% 764 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: Комсомольская правда

МЧС объявил штормовое предупреждение. По данным Гидрометцентра, 6 и 7 августа в крае ожидаются сильные дожди и грозы. Ветер западный 5−10 метров в секунду, при грозе порывы усилятся до 15−20 м/с. По прогнозам синоптиков, температура воздуха ночью будет 12−17, днем 21−26.

Напомним, что в пятницу, 3 августа, на Пермь обрушился сильный ураган. Около 15 часов в городе начался сильный ливень, ветер, гроза. На улице Николая Островского случился настоящий потоп: пермякам приходилось прыгать по дороге, чтобы перейти проезжую часть. Двор дома № 8 по улице Революции тоже затопило. Автомобили, припаркованные у здания, оказались «по колеса» в воде. Кроме того, под дамбой на улице Старцева провалился асфальт. В яму чуть не угодил велосипедист.

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