Проверки в детсадах Кишинева: какие нарушения выявили инспекторы

«Согласно санитарным нормам казаны должны быть цельными. Но во все восемь детских садов столичного сектора Чеканы доставили спаянные казаны, сковородки с тонким дном, которые даже не помещаются на плите. Одна повариха заявила, что вытяжки были закуплены для красоты, так как при температурах 35−40 градусов они не работают», — возмутился Кодряну.

«Мы при этом говорим об увеличении зарплаты, о том, что понимаем ситуацию, в которой находятся повара, что не хватает работников. И при этом, когда инвестируем деньги на вытяжки (одна вытяжка стоила 100 тысяч леев, — ред.) она не работает. Хочу, чтобы вы представили пояснительную записку, кто ответственен за эти закупки, и кто подписал акт приема», — добавил Кодряну.