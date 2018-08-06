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15:41 (мск), источник: Sputnik.md

Проверки в детсадах Кишинева: какие нарушения выявили инспекторы

КИШИНЕВ, 6 авг — Sputnik. Исполняющий обязанности примара (мэра) Кишинева Руслан Кодряну подвел итоги проверок, которые провели на прошлой неделе в восьми детских садах столичного сектора Чеканы. Чиновник выразил возмущение в связи с закупками и потребовал отчета у и.о. руководителя главного управления образования Родики Гуцу.

Источник: РИА "Новости"

«Согласно санитарным нормам казаны должны быть цельными. Но во все восемь детских садов столичного сектора Чеканы доставили спаянные казаны, сковородки с тонким дном, которые даже не помещаются на плите. Одна повариха заявила, что вытяжки были закуплены для красоты, так как при температурах 35−40 градусов они не работают», — возмутился Кодряну.

По его словам, конечно, новый инвентарь выглядит красивее, но вообще не помогает.

«Мы при этом говорим об увеличении зарплаты, о том, что понимаем ситуацию, в которой находятся повара, что не хватает работников. И при этом, когда инвестируем деньги на вытяжки (одна вытяжка стоила 100 тысяч леев, — ред.) она не работает. Хочу, чтобы вы представили пояснительную записку, кто ответственен за эти закупки, и кто подписал акт приема», — добавил Кодряну.

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