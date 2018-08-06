Бездонный карман. Тарифы ЖКХ предложено увеличить симметрично НДС

Тарифы на услуги ЖКХ в России могут вырасти в связи с повышением на два процентных пункта ставки налога на добавленную стоимость. С предложением учесть при оплате услуг ЖКХ увеличение с 1 января 2019 года НДС с 18% до 20% выступило Министерство экономического развития, объяснив это интересами поставщиков услуг.

Об этом сообщила в понедельник, 6 августа, газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства. «Изменения налогового законодательства с 1 января 2019 года существенно повышает риск возникновения выпадающих доходов у ресурсоснабжающих организаций, что, в свою очередь, может привести к ухудшению их финансового состояния. Поэтому Минэкономразвития предлагает учесть соответствующие изменения в тарифах, — отметили в Минэкономразвития.

Представитель Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России подтвердил изданию, что вопрос о повышении тарифов ЖКХ с 1 января 2019 года обсуждается.

Ранее, в конце июня, ассоциация «ЖКХ и городская среда» направила главе Минстроя Владимиру Якушеву письмо с просьбой инициировать обсуждение вопроса о повышении тарифов ЖКХ в связи в изменением НДС в правительстве. В ассоциации уверены, что повышение НДС приведет к убыткам коммунальщиков в 2019 году в размере 100 млрд рублей. Объем долгов в отрасли достигнет 1,5 трлн рублей.

Эксперты ассоциации подсчитали, что для компенсация выпадающих расходов за счет роста тарифов с 1 июля потребует дополнительного увеличения тарифов на коммунальные услуги не на 2%, а более чем на 4%. Но проблему может решить повышение тарифов на уровень увеличения НДС (на два процентных пункта) уже с 1 января 2019 года, считает гендиректор ассоциации «ЖКХ и городская среда» Алексей Макрушин.

В интервью изданию он подчеркнул, что стоимость самих жилищно-коммунальных услуг не изменится, а поменяется только величина налога, которая включается в платежку. Таким образом, размер платежки для потребителей вырастет на 2 процентных пункта. Но при этом организации дополнительно не заработают ни рубля, — пояснил Макрушин.

В пятницу, 3 августа, президент России Владимир Путин подписал закон о повышении ставки налога на добавленную стоимость. С первого января 2019 года размер НДС вырастет с нынешних 18% до 20%.

Закон был принят Госдумой в третьем, окончательном чтении 24 июля. Повышение НДС рассматривалось правительством в качестве одного из инструментов финансирования «майских указов» президента Владимира Путина. По подсчетам Райффайзенбанка, увеличение НДС на 2 процентных пункта может пополнить бюджет на 500 млрд рублей. В правительстве рассчитывают, что этот шаг позволит увеличить доходы федерального бюджета на 620 млрд рублей ежегодно.

Тарифы ЖКХ — традиционный рост.

Тарифы на коммунальные услуги (в том числе электричество и газ, отопление и канализация, горячее и холодное водоснабжение) регулярно повышаются в России с 2012 года. С 2013 года они индексируются с 1 июля, чтобы не допустить роста инфляции.

В 2017 году тарифы ЖКХ выросли с 1 июля в среднем по России на 4%. С 1 июля 2018 года, по заверению Минэкономразвития, предельный рост платежа граждан за коммунальные услуги с не превысил 4%. В наибольшей степени рост коммунальных тарифов произошел в Санкт-Петербурге и Якутии — на 6%. В Кемеровской области и Башкирии он составил 5,9%, в Кировской и Новгородской областях — 5,5%. Менее всего тарифы ЖКХ вырастут в Северной Осетии и Новосибирской области — на 3%.