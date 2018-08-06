В Нижегородской области в 2018 году питьевая вода стала чище, чем четыре года назад

Доля проб, не соответствующих нормативам по санитарно- химическим показателям, снизилась с 15,2% в 2013-ом до 10% в 2017 году. Доля проб, не соответствующих нормативам по микробиологическим показателям, снизилась с 3,9% в 2013-м до 2,4% в 2017 году.