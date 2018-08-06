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16:04 (мск), источник: N + 1

Поедание сушеных сверчков улучшило пищеварение добровольцев

Американские ученые на примере 20 добровольцев показали, что есть жареных сверчков полезно для пищеварения, сообщается в Scientific Reports. В насекомых содержится хитин и другие волокна, которые способствуют увеличению в кишечнике числа пробиотиков, улучшающих пищеварение и снижающих хроническое воспаление.

Источник: Reuters

Около двух миллиардов человек во всем мире регулярно едят насекомых, которые, если их правильно приготовить, являются хорошим источником животного белка, некоторых витаминов и минералов. При этом насекомые потребляют меньше пищи и воды, и выделяют меньше парниковых газов, чем традиционные домашние животные, поэтому индустрия выращивания насекомых для еды постепенно набирает обороты.

Помимо остальных полезных веществ, насекомые вырабатывают хитин и другие волокна, из которых состоит их экзоскелет. Предположительно, хитин обладает полезными свойствами, способствуя росту микроорганизмов-пробиотиков кишечного микробиома. Однако до конца связь между наличием в диете хитина и увеличением уровня полезных бактерий в кишечнике не изучена.

Американские биологи и диетологи под руководством Тиффани Вейр (Tiffany Weir) из Колорадского университета и Джонатана Пэтца (Jonathan Patz) из Висконсинского университета в Мадисоне провели пилотное исследование, чтобы выяснить, влияет ли хитин на пищеварение. Они нашли 20 добровольцев в возрасте 20−48 лет, которые не употребляли пробиотиков, и в течение 14 дней ежедневно добавляли участникам эксперимента в еду на завтрак (молочный шейк и кексы) по 25 граммов сушеных сверчков в виде порошка.

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Таблетки с лапками

Затем исследователи делали перерыв на две недели, а потом 14 дней опять кормили участников порошком из насекомых. В начале, после первых двух недель и в конце исследования у участников эксперимента брали анализ крови и фекалий, а также они отвечали на вопросы о состоянии пищеварительной системы.

Выяснилось, что после употребления порошка из сверчков у добровольцев изменился состав кишечного микробиома, у них примерно в 5,7 раз выросло количество бактерий-пробиотиков Bifidobacterium animalis. Кроме того, в плазме крови уменьшился уровень фактора некроза опухоли — белка-маркера системного воспаления. В то же время, количество других пробиотиков в микробиоме упало. В частности, молочнокислых бактерий Lactobacillus reuteri стало втрое меньше.

По словам авторов статьи, хотя результаты исследования оказались показательны, нужно провести более долгие исследования на бóльшей выборке, чтобы повторить результаты и определить, какие вещества, содержащиеся в сверчках, приводят к изменению кишечной микрофлоры.

Недавно исследователи подсчитали, что переход американцев на растительную диету помог бы прокормить еще 350 миллионов человек — немного больше населения США. Производство растительных продуктов не требует такого количества земельных ресурсов, как продукты животного происхождения.

Екатерина Русакова

 Поедание сушеных сверчков улучшило пищеварение добровольцев
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