Первым учебным днем в школах Краснодара будет 3 сентября

Торжественные линейки, посвященные началу нового учебного года, пройдут в школах по всему Краснодару 1 сентября, в субботу.

На следующий день, в воскресенье, у детей и учителей будет выходной. А первым учебным днем станет понедельник, 3 сентября, рассказала «России. Кубань» заместитель директора департамента образования краевого центра Наталья Полякова.