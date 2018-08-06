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15:41 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Первым учебным днем в школах Краснодара будет 3 сентября

День знаний в этом году выпадает на субботу.

Торжественные линейки, посвященные началу нового учебного года, пройдут в школах по всему Краснодару 1 сентября, в субботу.

На следующий день, в воскресенье, у детей и учителей будет выходной. А первым учебным днем станет понедельник, 3 сентября, рассказала «России. Кубань» заместитель директора департамента образования краевого центра Наталья Полякова.

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