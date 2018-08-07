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00:20 (мск), источник: Sputnik

Олимпийская велогонщица Забелинская сменила гражданство на узбекистанское

Чемпионка решила выступать за Узбекистан, сейчас она ждет получения лицензии.

Источник: Sputnik
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ТАШКЕНТ, 6 авг — Sputnik. Призер Олимпийских игр в велоспорте на шоссе россиянка Ольга Забелинская решила сменить спортивное гражданство, она будет выступать за Узбекистан и уже получила соответствующий паспорт.

Забелинская получила паспорт с узбекистанским гражданством 5 июля, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Спортсменка готовится к тому, чтобы сменить лицензию на узбекистанскую и ждет соответствующих документов от Международного союза велосипедистов (UCI).

На Играх-2012 в Лондоне Ольга Забелинская завоевала две бронзовые медали (групповая и индивидуальная гонки), на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро она остановилась в шаге от победы в индивидуальной гонке.

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