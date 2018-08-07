Олимпийская велогонщица Забелинская сменила гражданство на узбекистанское

Источник: Sputnik

Читайте также Глава НОК Узбекистана обещал Эктору Куперу полный карт-бланш в работе

ТАШКЕНТ, 6 авг — Sputnik. Призер Олимпийских игр в велоспорте на шоссе россиянка Ольга Забелинская решила сменить спортивное гражданство, она будет выступать за Узбекистан и уже получила соответствующий паспорт.

Забелинская получила паспорт с узбекистанским гражданством 5 июля, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Спортсменка готовится к тому, чтобы сменить лицензию на узбекистанскую и ждет соответствующих документов от Международного союза велосипедистов (UCI).