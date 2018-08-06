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15:59 (мск), источник: Tengrinews

Дело о «монгольских» автомобилях пересмотрели по поручению Кожамжарова

По поручению Генерального Прокурора Кайрата Кожамжарова Главная транспортная прокуратура проверила законность действий органов государственных доходов и внутренних дел по задержанию и водворению на склады временного хранения транспортных средств, доставленных в страну через российско-монгольскую границу, передает Tengrinews.kz.

Установлено, что указанные автомобили в 2014—2015 годах ввезены на территорию Казахстана и оформлены в таможенных органах России как для личного пользования. Поскольку, по истечению установленного срока автомобили не покинули таможенную территорию, российская сторона обратилась в Комитет госдоходов Казахстана с просьбой проверить их фактическое местонахождение.

Оказалось, что автомашины зарегистрированы в органах внутренних дел по фиктивным таможенным декларациям и в большей своей части были перепроданы по нескольку раз. Всего установлено 805 таких автомашин. Комитеты госдоходов и административной полиции начали задерживать транспортные средства для взыскания с их нынешних владельцев таможенных пошлин. На момент проверки в склады временного хранения водворены 32 автомобиля.

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«Главная транспортная прокуратура, признав меры указанных органов преждевременными и нарушающими права добросовестных владельцев транспортных средств, внесла протест на незаконные действия Комитета государственных доходов. В результате, задержанные автомобили переданы добросовестным владельцам. Кроме того, 19 июля 2018 года Генеральной прокуратурой зарегистрировано досудебное расследование по факту злоупотребления должностными полномочиями при регистрации транспортных средств в органах внутренних дел по части 2 статьи 361 Уголовного Кодекса. Досудебное расследование поручено Антикоррупционной службе», — сообщили в ведомстве.

Как известно, ранее Комитет государственных доходов объявил «охоту» на подержанные иномарки из Монголии при ввозе которых использовались поддельные документы и не были уплачены пошлины. Полный список из 805 автомобилей размещен на сайте ведомства. Как поясняли в КГД, незаконная схема была установлена по итогам сверки базы данных информационных систем таможенных служб РФ и РК, а также данных о постановке на учет автотранспортных средств в МВД РК. В основном завозились автомобили производства Южной Кореи 2001−2010 годов выпуска.

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